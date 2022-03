Se refuerza el Programa de Acogimiento Familiar de Menores

Con ello se da respuesta a la posible llegada de menores no acompañados procedentes de la crisis de Ucrania, así como también se refuerza el sistema de acogimiento de niños, niñas y adolescentes tutelados por la Junta de Comunidades y que pueden beneficiarse de este acogimiento familiar.



Así lo ha explicado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su comparecencia para informar de las acciones que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha está realizando para atender a la emergencia humanitaria derivada del conflicto en Ucrania.



La titular de Bienestar Social ha anunciado que, para dar respuesta a las familias que están formalizando sus ofrecimientos para acoger a menores no acompañados, “en la primera quincena de abril se va a publicar un decreto por el que se regula la formación necesaria para formar parte del programa de acogimiento familiar”. Cuenta con un presupuesto de 275.700 euros y se va a realizar durante seis meses, en colaboración con las entidades que ya gestionan dicho programa en Castilla-La Mancha. Las primeras sesiones formativas tendrán lugar a través de las delegaciones provinciales de Bienestar Social a partir del 5 de abril.



Tal y como ha explicado García Torijano, en la región, los ofrecimientos de acogida de menores no acompañados se están centralizando en la Dirección General de Infancia y Familia, en el correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . Hasta el momento se han realizado 865 consultas y 664 familias han formalizado su ofrecimiento para formar parte de este programa de acogimiento.



Actualización de datos de respuesta a la emergencia de Ucrania



La consejera ha facilitado los últimos datos actualizados a través de los mecanismos articulados en los comités provinciales de respuesta a la crisis, según los cuales son 927 personas acogidas. De ellas, las acogidas por la vía formal articulada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones son 512 y, por diáspora, 415.



Además, hay 1.552 personas atendidas en Castilla-La Mancha. 1.094 a las que han dado respuesta entidades humanitarias y otras 458 que han acudido a los Servicios Sociales de Atención Primaria.



En cuanto a las solicitudes de Protección Temporal para desplazados, hay 1.066 ya tramitadas. Y son 325 menores los que están escolarizados en Castilla-La Mancha a 31 de marzo.



En este sentido, García Torijano ha reiterado el llamamiento que tanto desde las administraciones como desde las entidades no gubernamentales de acogida se viene realizando desde el principio de la atención a la emergencia en Ucrania. Así, ha incidido en que todas las actuaciones se realicen por el “mecanismo oficial”, que es el que articula el Gobierno de España en coordinación con Europa y con las Comunidades Autónomas, como “la mejor manera de garantizar que todas las personas refugiadas lleguen con la garantía de recibir los recursos necesarios para atender a sus necesidades”.



También ha recordado que existe un espacio específico dentro de la web institucional www.castillalamancha.es que redirige al portal informativo www.crisisucraniabsclm.esque recoge toda la información actualizada con las líneas de actuación y colaboración oficial desde Castilla-La Mancha y que ya lleva recogidas 6.215 visitas.



Resolución Convocatoria Ayuda Humanitaria y de Emergencia



De forma paralela a la respuesta integral que se está ofreciendo en el caso de Ucrania, la consejera de Bienestar Social ha explicado que el Gobierno regional sigue actuando ante otras crisis humanitarias en el mundo y para ello está resolviendo ya la Convocatoria de Ayuda Humanitaria y de Emergencia, a la que 14 entidades han presentado sus proyectos de asistencia a refugiados y desplazados, así como a situaciones de urgencia derivadas de conflictos bélicos o catástrofes naturales, en territorios de América Central y del Sur, África y Oriente Medio. Una convocatoria dotada con más de 370.000 euros, con un incremento del 45 por ciento respecto a la del año anterior.



Por otro lado, también como una de las líneas de intervención del Gobierno regional en materia de Cooperación, “se ha publicado la pasada semana la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo en 2022, dotada con 217.700 euros, a la que el año pasado se presentaron 29 proyectos y se financiaron 14 de ellos finalmente”, ha recordado la consejera.