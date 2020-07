Sergio Gutiérrez: ”Lo que vamos a hacer es blindar por ley los servicios del medio rural"

“Quiero agradecer a Sergio y a Emiliano que siempre hayan defendido a la provincia de Guadalajara, comprendiendo nuestras peculiaridades, así como a todos los diputados y senadores que están luchando para que no se pierda ni un solo tren, ni un solo autobús en nuestra provincia”, ha señalado Bellido al inicio del encuentro, un problema frente al cual ya se están obteniendo resultados “gracias a la sensibilidad que está demostrando este Gobierno con el problema”.

Este y otros asuntos, en los que día a día van consiguiéndose nuevos avances para el restablecimiento y mejora de servicios en el medio rural, son los que se han abordado hoy, poniendo Gutiérrez de relieve que “ante la hipocresía del PP, que cuando no gobierna lo pide todo, y cuando lo hace lo recorta todo, está la contundencia del PSOE, que ha apostado siempre por los planes de empleo en el medio rural, por fortalecer los servicios públicos, por tener más profesionales en educación y sanidad, y ahora por llevar internet y la cobertura 4G a toda la comunidad autónoma”.

“Somos el partido que pide en la oposición lo que hace cuando está en el Gobierno, que es dar servicios y una oportunidad a nuestro medio rural, por eso antes del confinamiento hubo un pacto para que en esta legislatura pueda haber una ley por el desarrollo rural que garantice las oportunidades de nuestros pueblos en el acceso al empleo, a los servicios públicos y a internet”, ha señalado, resumiendo la iniciativa en la creación de “nuevos derechos de ciudadanía para los hombres y mujeres de nuestros pueblos, blindándolos frente a los recortes que el PP realiza en cuando accede al gobierno”.

Respecto a la polémica alimentada desde el partido que encabeza Paco Núñez en Castilla-La Mancha en su crítica al histórico pacto interregional sellado el pasado viernes con las comunidad autónomas de Castilla y León y Aragón, Gutiérrez quiso dejar claro que “la UE establece el ámbito de sus ayudas en la provincia como unidad territorial, lo que produce una injusticia con territorios como Guadalajara”, provincia en la que el peso poblacional de la zona del Corredor del Henares hace que se quede fuera de las ayudas europeas debido a los criterios establecidos por la UE para su concesión, “algo con lo que no está de acuerdo el Gobierno de Castilla-La Mancha, y por eso en la declaración de Soria se exige a la UE que cambie sus criterios para incluir a las comarcas de la Serranía y el Señorío de Molina dentro de las ayudas”.

Dada la incoherencia respecto a lo que demanda el PP de Castilla-La Mancha y lo que figura en el propio pacto, Gutiérrez recuerda que “en Soria se unieron Gobiernos con presencia del PSOE, PP y Ciudadanos para dar un grito unánime contra el despoblamiento”, lo que le lleva a preguntarse, “¿por qué el PP regional en vez de ayudar al consenso en esta tierra lo único que quiere es alimentar la polémica absurda, si estamos de acuerdo?”, y concluye diciendo que, “la irresponsabilidad de Núñez ya toca límites, porque lo único que hace es debilitar la posición del Gobierno autonómico ante Europa”.

Sobre el cierre del colegio en Torrejón del Rey

A preguntas de los periodistas esta mañana en un acto en Alcolea del Pinar, el secretario provincial del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha recordado al PP que en su programa electoral para las Elecciones Municipales del 26 de mayo de 2019 llevaba la misma solución que ahora critican, mientras que Ciudadanos, incluso, planteó una moción en el ayuntamiento de esta localidad guadalajareña.

Una fusión con el objetivo de crear un instituto que ha adoptado la Consejería de Educación, y que la oposición también había impulsado en los últimos meses.

Por ello, Bellido ha pedido al PP que “deje de utilizar a las familias de Torrejón del Rey y de hacer una oposición de hostigamiento y haga una oposición constructiva”.

Ha explicado que lo único constante en el discurso del PP es “estar en contra de los intereses de los ciudadanos y criticar al gobierno de Castilla-La Mancha” y, como muestra de ello, ha remarcado que en el programa de las Elecciones Municipales y “tras una moción de 2018 de Ciudadanos, el PP exigía a Page que hiciese lo que hoy está haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha”.

En el programa electoral se puede leer como primera medida en Educación la creación de un instituto y, como opción para ello, proponía “la adecuación” de una de las infraestructuras educativas ya existentes.

En sentido similar, Ciudadanos elevó una moción al pleno del ayuntamiento de Torrejón del Rey en septiembre de 2018 en la que proponían como “alternativa” para la creación del instituto que, “atendiendo al hecho de que existen tres centros educativos en el municipio, que dos se destinen exclusivamente a CEIP y el tercero, progresivamente, se vaya convirtiendo en IESO”.

Bellido ha reprochado al PP un cambio de criterio que solo tiene como objetivo criticar al Gobierno regional. “Entonces que no se podía hacer porque los niños no cabían, se lo exigían, y hoy que caben, dicen que no se puede hacer”, ha incidido el secretario provincial.

“Pedían que se destinase uno de los colegios a instituto y ahora piden que se haga un instituto nuevo en otro sitio, en vez de lo que antes decían que había que hacer”, ha lamentado.