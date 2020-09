Sonsoles Rico, elegida nueva alcaldesa de Villanueva de la Torre

La ya nueva alcaldesa, que era la candidata del Partido Socialista toda vez que el número dos de la lista, Marco Marín, renunció a presentarse como candidato; ha contado con los votos de su grupo (4) y los dos de Ciudadanos. El concejal no adscrito se ha abstenido, mientras que el Partido Popular, Unidas Podemos y Vox (5 votos en total, al faltar un edil popular) han votado en contra. El resto de grupos que conforman la Corporación han decidido no presentar candidatura alguna, por lo que no habiendo obtenido la mayoría absoluta ningún candidato o candidata, la elección ha recaído en Rico, al formar parte de la lista más votada en las últimas elecciones municipales.

Tras tomar posesión como alcaldesa, Rico ha repasado el proyecto del equipo de Gobierno formado por PSOE y Cs –que encabezaba Martínez Bronchalo y que ahora se mantiene–, haciendo especial hincapié en las políticas sociales. Así, ha detallado algunos “logros” ya conseguidos, como el haber duplicado las partidas de compra de material escolar y de ayuda de alimentos, o el impulso al Plan de Inclusión laboral, por ejemplo. Asimismo, ha recordado que el equipo de Gobierno consiguió aprobar unos Presupuestos en 2020 –tras dos años con las cuentas prorrogadas– en los que se plasmaba una apuesta por los “servicios públicos básicos”, según ha dicho. Además, Rico ha adelantado su disposición al “diálogo y el consenso” en lo que resta de mandato con todas las vecinas y vecinos del municipio, pero también con la totalidad de las concejalas y concejales que conforman la Corporación. Por último, la ya nueva alcaldesa ha querido reiterar el agradecimiento a Sara Martínez, al tiempo que ha ensalzado su compromiso político con Villanueva de la Torre.

Carlos Castro, nuevo concejal socialista

Antes de la elección de la ya nueva alcaldesa se ha procedido a la toma de posesión de su acta como concejal de Juan Carlos Castro Sánchez, del grupo municipal socialista (grupo al que pertenecía Martínez Bronchalo). Castro ha prometido su cargo y, al reunir todos los requisitos exigidos, se ha procedido a su proclamación como edil.

El Pleno se ha desarrollado cumpliendo todas las medidas sanitarias anti-Covid recomendadas, con limitación de aforo para poder garantizar 1,5 metros de distancia. Además, el uso de la mascarilla ha sido obligatorio y se ha instalado un punto dispensador de gel hidroalcohólico.

La sesión plenaria extraordinaria ha contado con la presencia de varias personalidades públicas, como la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles; o la vicepresidenta de la Diputación, Olga Villanueva, entre otros.

La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, ha garantizado a la nueva alcaldesa de Villanueva de la Torre, Sonsoles Rico, “toda la lealtad y la colaboración institucional del Gobierno del presidente García-Page porque consideramos que es una herramienta imprescindible para mejorar el desarrollo de nuestros pueblos y la calidad de vida de la ciudadanía”.

La consejera ha hecho extensible este compromiso “a todos los municipios de Castilla-La Mancha para garantizar su desarrollo social y económico” al término del pleno extraordinario en el que Sonsoles Rico ha sido elegida nueva alcaldesa de la localidad.

Blanca Fernández también ha tenido palabras de cariño y ánimo para la nueva regidora en esta etapa que inicia: “Le deseamos suerte y aciertos en este nuevo camino que no está exento de dificultades pero que también es ilusionante. Puede ser complicado porque las alcaldesas y los alcaldes son la primera línea de la política, pero también es ilusionante, porque uno de los mayores honores que podemos tener las personas que nos dedicamos a la política es servir a nuestras vecinas y vecinos”.

Además, la consejera ha agradecido a Sonsoles Rico el trabajo que viene desarrollando como delegada de la Consejería de Igualdad en Guadalajara, un compromiso con las mujeres de esta provincia que de ahora en adelante compatibilizará con la Alcaldía.

Por último, la portavoz del Gobierno ha tenido un recuerdo afectuoso para la anterior alcaldesa de Villanueva de la Torre, Sara Martínez Bronchalo, que falleció el pasado 24 de agosto, y ha transmitido todo su apoyo a familiares y amistades.