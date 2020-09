También se prorrogan otros 14 días las medidas especiales covid-19 en Azuqueca de Henares

El pasado 23 de agosto se implantaban esas medidas especiales debido a que las localidades se encontraban en un escenario de transmisión comunitaria y transcurridos 14 días, mantiene las medidas en las dos localidades.

Aunque en el caso de Azuqueca, niega el Ayuntamiento, ni la Junta aportan el informe que justifica esta medidas, sabemos, por las cifras de evolución por municipios, que Azuqueca de Henares tuvo en la Semana 34 (17-23 agosto), 50 casos, que sería una incidencia de 145 casos por 100.000 habitantes , y que en la Semana 35 (24-30 agosto), fueron 23 los casos registrados, que serían una incidencia de 65,7 casos por 100.000 habitantes, que supondría haber corregido mucho la situación de expansión comunitaria, aunque se seguiría encontrando por encima de esa incidencia de 50, que es uno de los factores que marcan la aplicación de medidas especiales.

Como referencia decir Marchamalo tiene la incidencia en esa semana 35 en 307,8, y mantiene medidas especiales, pero Guadalajara capital tendría una incidencia de 103,64, y no las tiene, siendo un incidencia mayor que en Azuqueca. Claro que este no es el único factor que Sanidad tiene en cuenta, pero al no tener acceso al informe no sabemos de otras motivaciones para mantener esta prórroga en Azuqueca. Además hay que tener en cuenta la evolución de esta semana, la 36 que hoy acaba, que desconocemos.

Así, se decide continuar con el cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.

En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50 por ciento del máximo que tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.

Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75 por ciento del máximo que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.

Continúa la suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas, la supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios. La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.

No se permitirán salidas de los residentes de estos centros sociosanitarios, salvo razones de fuerza mayor.

Al reingreso deberán permanecer en cuarentena durante 14 días con realización de PCR al principio y final de la cuarentena.

Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50 por ciento de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las medidas de distanciamiento interpersonal.

Asimismo, se recomienda la restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres a un máximo de 10.

Continúa la restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos a un máximo de 25.

Se alarga la suspensión de mercadillos y mercados al aire libre, los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50 por ciento, manteniendo las mismas condiciones de higiene previstas para el pequeño comercio.

Todas estas medidas tendrán su aplicación en un plazo de 14 días.