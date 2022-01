La oposición en Torrejón del Rey exige a Page que se cubran las bajas de los profesionales sanitarios

Esta propuesta surge tras el cierre del consultorio local del municipio por la mala planificación del personal del Gobierno socialista de Page durante las Navidades, que no ha previsto cubrir las bajas por enfermedad de los profesionales sanitarios, y ello ha conllevado dejar a los ciudadanos de Torrejón del Rey sin asistencia sanitaria en su localidad obligándolos a acudir a los centros de El Casar y Cabanillas del Campo, recursos que ya de por sí están saturados por la presión asistencial derivada del Covid en sus ámbitos de actuación y ahora ven cómo se acumula “más el trabajo en sus dependencias”.

A juicio del portavoz, es lamentable que “nuevamente suframos la incompetencia e inoperancia de los gobiernos socialistas en nuestro municipio” es momento de que el PSOE municipal de la cara y demuestre que vela por los intereses y necesidades de nuestros vecinos”.

Albares, ha apuntado que una vez más el Partido Socialista de Emiliano García Page, ha demostrado que le importa “muy poco Torrejón del Rey y sus vecinos” y ha recordado que ya son dos las maniobras que lo ponen en evidencia y que afectan a dos servicios básicos como son la Educación y la Sanidad, con el cierre del Colegio y ahora los consultorios locales.

También se ha preguntado si el propio Page ha pensado cómo van a acudir los vecinos que no dispongan de medios necesarios para desplazarse a los centros de salud a los que han sido derivados, “porque la frecuencia del transporte que disponemos tampoco es la adecuada”.

El portavoz popular ha exigido al PSOE del municipio que dé la cara por sus vecinos, que reclame a su jefe de filas que actúe de manera inmediata y reponga los medios humanos y materiales necesarios para que la asistencia sanitaria esté garantizada. De no ser así, los socialistas de Torrejón del Rey “quedarán al descubierto mostrando sus cartas “que son defender los intereses partidistas de Page por encima de las verdaderas necesidades de los habitantes de nuestro municipio”.

Albares ha reprochado al PSOE de Torrejón del Rey “que guarde silencio de manera tan cobarde y tan ruin ante semejante recorte” y lo ha acusado de “no hacer nada absolutamente desde el año 2015”.

Finalmente, Albares ha apuntado que en este periodo la población ha aumentado en cerca de 900 habitantes y “el PSOE de Torrejón no ha hecho nada para ajustar los servicios. Seguimos una asistencia sanitaria tercermundista y por ello reclamamos una asistencia sanitaria digna y justa”.

El Portavoz de Ciudadanos,José Ángel Vázquez, indicaba que “la señora García Arranz deberá decidir si avala la decisión de su jefe, García-Page, o es firme con su compromiso con los torrejoneros y defiende nuestros intereses”. Así, de contundentes se han mostrado los portavoces de la oposición en la localidad de Torrejón del Rey, ante lo que consideran el “último atropello contra los servicios públicos” en esta localidad.

La COVID19 ha afectado seriamente a los sanitarios que atendían en los consultorios locales del Centro del Parque de Las Castillas y en Torrejón del Rey, ya que muchos de ellos se encuentran de baja y “la solución del gobierno socialista de García-Page ha sido derivar a los vecinos a las localidades de El Casar y Cabanillas del Campo” ha explicado el portavoz de Ciudadanos, José Ángel Vázquez, quien ha indicado que “una decisión en la que está claro que no se ha contemplado que muchos pacientes no cuentan con carné de conducir, que no tienen vehículo propio, y que el transporte público que conecta nuestra localidad con dichos municipios es deficitario”.

Por este motivo, y ante la situación sanitaria “grave e insostenible” que, según el portavoz de la formación naranja, “ha traído el Gobierno socialista a Torrejón del Rey, tratando a los vecinos de este municipio como si fuéramos de tercera, hemos decido unir fuerzas toda la oposición y presentar una moción al próximo pleno” ha aclarado Vázquez.

Así, en dicha propuesta, piden a los concejales socialistas que se posicionen y muestren su rechazo y malestar ante la situación en la que se encuentra la Atención Primaria en Torrejón del Rey. Además, solicitan a la Junta de Comunidades que proceda a la reapertura continuada de los dos consultorios médicos, y para ello, “deberán contar y contratar con el personal sanitario y administrativo necesario” ha apuntado el edil de Cs, quien ha comentado que, “no entendemos que el PSOE se enarbole en la bandera de la defensa de los servicios públicos, y luego, recorten en dos pilares tan importantes como son Educación y Sanidad como han hecho aquí en Torrejón” ha recordado Vázquez.

Finalmente, desde la oposición han aprovechado esta circunstancia para reclamar el Gobierno Regional un servicio de transporte “digno con las distintas localidades colindantes, y también, acorde a la población que tenemos” ha concluido el portavoz de Cs quien espera que esta propuesta cuente con el respaldo “no sólo de los grupos de oposición, sino también, del PSOE de Torrejón ya que si no estarán decepcionando a todos los vecinos esta localidad.