Tráfico controlará con drones en Guadalajara maniobras indebidas al volante

Según ha explicado la subdelegada, “se trata de la primera campaña de estas características en nuestra provincia, y se enmarca en la planificación anual de la DGT, que permite el diseño de campañas diferenciadas en cada territorio en función de datos de accidentalidad o problemas específicos”. En este sentido, Gómez ha señalado que las maniobras irregulares estuvieron presentes en el 30% de los accidentes con víctimas ocurridos en Guadalajara en los últimos ocho años. En estos accidentes fallecieron 13 personas, casi el 20% del total en ese periodo, y se registraron 65 heridos graves.

Por su parte, el jefe provincial de Tráfico, Juan José Arriola, ha agregado que “las maniobras antirreglamentarias más frecuentes en los accidentes son no respetar la prioridad de paso en una intersección, no respetar la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede o realizar de forma indebida un adelantamiento. Se da la circunstancia de que las consecuencias de este tipo de accidentes suelen ser muy graves y trágicas”. Casi la mitad de las muertes y dos de cada tres heridos graves registrados en los últimos ocho años a causa de maniobras indebidas se produjeron por no respetar la prioridad de paso.

Ambos han insistido en pedir prudencia y responsabilidad al volante y han recordado que todas las maniobras antirreglamentarias relacionadas con preferencia de paso, adelantamiento o distancia de seguridad suponen la pérdida de cuatro puntos y multa de 200 euros.

Datos y consecuencias

En los últimos ocho años, en la provincia de Guadalajara se registraron un total de 1.980 accidentes con víctimas, de los que el 30% fueron a consecuencia de realizar un maniobra indebida, siendo la causa más frecuente no respetar la prioridad de paso (17%), seguido de no respetar la distancia de seguridad (8%), y por último, los adelantamientos y giros incorrectos (4%).

Recomiendan como norma general, respetar la señalización, observar bien el tráfico y siempre señalizar su maniobra.

En una intersección, extremar la prudencia, señalizar y efectuar la maniobra con seguridad.

En una glorieta, ceder el paso a quienes están dentro de ella y escoger el carril más adecuado en función de la salida que se vaya a tomar. Una vez dentro, tiene preferencia el vehículo que está ocupando un carril respecto al que va a acceder a él. Para salir de la glorieta, es imprescindible situarse previamente en el carril exterior, y si no ha sido posible, efectuar un nuevo giro para colocarse con tiempo en esa posición.

Al adelantar, ante todo seguridad y, si se trata de un ciclista, siempre con 1,50 m de distancia lateral.

Señalizar siempre con los intermitentes: conducir bien también es maniobrar sin sorpresas y avisando al resto de usuarios de nuestras intenciones.