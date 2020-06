Trillo suspende la celebración de su programa veraniego ‘Julio Cultural’

El Ayuntamiento de Trillo ha decidido suspender el programa de actividades veraniegas conocido como Julio Cultural o Verano en Trillo dadas las normas y limitaciones de contacto social aún vigentes y motivadas por la crisis sanitaria del COVID-19, y con el objetivo de cumplir con su compromiso de proteger al máximo la salud de su población, especialmente la de aquellos más vulnerables al virus, los mayores del municipio. De este modo, la mayoría de eventos que suelen desarrollarse al abrigo del citado programa este año no se celebrarán, si bien el equipo de Gobierno estudia qué actividades y en qué condiciones sí podrán llevarse a cabo con garantías de seguridad y salud para todos sus participantes.

No habrá Rock in Trillo, ni Día de la Bicicleta, por ejemplo. Tampoco podrán disfrutar los trillanos este verano de sus multitudinarias master class, campeonatos deportivos o de otros eventos que suelen reunir a numeroso público. “Sabemos que la decisión no es agradable; privar a los trillanos de las actividades que tan buena acogida tienen año tras año es triste, pero estamos decididos a poner todo de nuestra parte para seguir luchando contra la propagación del COVID-19. Ese es nuestro objetivo y nuestra misión”, explica la concejala de Cultura y Bienestar Social en el Ayuntamiento, Mayte Blanco.

No obstante, el Ayuntamiento busca alternativas para el disfrute de sus habitantes. “Estamos estudiando qué actividades podrían ser viables y seguras, eventos en los que sea posible mantener la distancia social y no haya riesgos para sus asistentes”, detalla Blanco, que asegura que se irán dando a conocer en cuanto se concreten.