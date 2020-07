Trillo suspende sus Fiestas Patronales

Finalmente, y aunque en las últimas semanas el Ayuntamiento de Trillo ha estudiado la situación pormenorizadamente, al objeto de buscar la solución más adecuada y evitar adoptar la medida más excepcional, las circunstancias actuales obligan definitivamente a suspender las próximas Fiestas Patronales en el municipio, incluidas las que durante estos meses estivales se desarrollan también en las pedanías Azañón, La Puerta, Morillejo, Viana de Mondéjar y la urbanización Valdenaya. El Ayuntamiento de Trillo ha hecho pública la decisión hoy, viernes 17 de julio, después de aprobarla a través de un Decreto de Alcaldía.

“Teniendo en cuenta las actuales circunstancias, en las que existe un elevado riesgo de propagación de la enfermedad, e inmersos en una situación marcada por la incertidumbre, pues aún no sabemos cuándo llegará la verdadera normalidad”, “creemos que es la decisión más acertada y precavida”, ha señalado el alcalde del municipio, Jorge Peña.

Junto a ello, “las limitaciones existentes ordenadas por la autoridad sanitaria en cuanto a las aglomeraciones de personas, la responsabilidad individual y colectiva de cumplir con las medidas establecidas y el compromiso con la sociedad en general y, en particular, con los vecinos de este municipio muy especialmente, son razones que nos dejan claro el camino de la suspensión definitiva de nuestras queridas Fiestas de Trillo, así como las que se celebran en nuestros pueblos en estos meses de verano”, añade Peña, quien asume la cancelación “con el profundo pesar que representa tomar esta decisión tan drástica y que afecta a unas actividades tan señaladas en la tradición de nuestro municipio”.

Por prevención y responsabilidad, pero también en solidaridad con las víctimas

Además de tratarse de una suspensión por prevención y responsabilidad, el alcalde indica que también se ha tenido en cuenta el sentimiento de las víctimas, “de todos aquellos que han fallecido a causa del COVID-19, de todos sus familiares y quienes lloran su pérdida, y también en solidaridad con todos los que desde el inicio de la pandemia han luchado y luchan contra la enfermedad, médicos, enfermeros, trabajadores esenciales y demás personal sanitario que se está dejando la piel en la batalla contra el virus”. Por todos ellos, además, las banderas del Ayuntamiento de Trillo seguirán ondeando a media asta, anuncia el alcalde, en recuerdo de todas las víctimas y también para que nadie baje la guardia, “que todos recordemos que el virus sigue ahí, no se ha ido, y que no podemos relajarnos”, subraya Peña.

No obstante, y al igual que está sucediendo a lo largo de este mes de julio, la suspensión oficial de las Fiestas Patronales no implica que no se vaya a celebrar ninguna clase de actividad. En función de la evolución de la situación, sí se contempla la posibilidad de llevar a cabo eventos determinados y puntuales que sean compatibles con las directrices marcadas en cada momento por la autoridad sanitaria, y siempre y cuando se considere que no entrañen riesgos para la población de Trillo y sus pedanías.