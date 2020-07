UGT no secunda la huelga de las ambulancias

La Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT en Castilla-La Mancha no secundará la huelga anunciada por otros sindicatos en el Transporte Sanitario de CLM por no coincidir ni en el momento de su realización ni en la petición fundamental de la misma, que para UGT debería ser exigir a la administración que rescinda los contratos de prestación de servicio con todas las empresas y asuma ya la gestión directa del Transporte Sanitario.

Según recuerda el secretario de Organización de FeSP UGT CLM, José Manuel Pinillos, UGT consiguió recientemente una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de CLM por una demanda colectiva interpuesta en febrero contra la empresa SSG de Transporte Sanitario en la que ya se insta a la empresa a pagar las subidas salariales firmadas en el IV Convenio Colectivo y a revertir el resto de incumplimientos de esta normativa. El Tribunal recuerda a SSG que el convenio es de obligado cumplimiento y rechaza sus excusas escudadas en una falta de financiación por parte del Sescam. “En el caso de los otros sindicatos, USO interpuso una mediación para anular o modificar varios artículos del convenio, lo que haría posible que las empresas justificaran su no aplicación hasta que se resolviera; y CCOO interpuso una mediación regional previa a un conflicto colectivo que finalmente fue archivada por un defecto de forma y no tuvo más recorrido”, explica Pinillos.

Ante esta situación y la continuación en los incumplimientos por parte de las empresas concesionarias, UGT decidió seguir demandando individualmente la aplicación del convenio colectivo, ya que en el caso de sentencias favorables las empresas tendrían obligación de pago a los damnificados. Las demandas de este tipo canalizadas en CLM por UGT ascienden a casi medio millón de euros: 259.622,67€ en Ciudad Real; 107.210,54€ en Guadalajara; 69.602,45€ en Albacete; 28.275,50€ en Toledo y 13.296,06€ en Cuenca.

UGT considera que no tiene ningún sentido plantear una huelga en un momento en el que están abiertos diferentes procesos judiciales exigiendo la aplicación del convenio y, en algunos casos, ya hay sentencias favorables. “Afirmar además que se interpone una mediación previa a una huelga para su convocatoria en septiembre con el objetivo de acortar los plazos judiciales no tiene ningún sentido, el sistema judicial es independiente y no se vería influenciado por una huelga, pretenderlo o insinuarlo parece un grave error”, defiende Pinillos.

UGT solo vería sentido a una huelga que exija la gestión pública y directa del servicio

FeSP UGT CLM sostiene que las condiciones de trabajo en las que los profesionales han tenido que desarrollar su actividad durante la pandemia son “lamentables” y que los incumplimientos continuos del convenio solo pueden solucionarse con una gestión pública y de calidad del Transporte Sanitario. “Solo veríamos sentido a una huelga que exija a la administración que asuma la gestión directa rescindiendo el contrato con las empresas de todas las provincias”, afirma Pinillos. “Apelamos a los discursos de reconocimiento al personal sanitario y pedimos coherencia para materializarlo”.