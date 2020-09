UGT reclama que se rescinda el contrato con las empresas que no cumplen el Convenio de las Ambulancias

Una vez desconvocada la Huelga prevista para esta semana, que solo habría servido para que los trabajadores sacrificaran aún más dinero en defensa de las empresas que no están aplicando la subida salarial prevista en su nuevo Convenio Colectivo, por parte de UGT, señalan que "no vamos a movilizar a los trabajadores para que la Administración Regional de más dinero a las empresas, algo completamente ajeno a los profesionales y que en ningún caso aseguraba el pago del incremento salarial a estos".

Advierten quesSi el convenio no se está aplicando es porque las empresas han decidido no hacerlo. "UGT no va a permitir que siga sin abonarse el salario a los trabajadores de acuerdo a lo contemplado en su nuevo Convenio Colectivo, lo que pedimos a la Administración, en base a las tantas veces nombradas “cláusulas sociales”, incluidas en los pliegos por los que estas empresas licitaron y fueron adjudicatarias de la prestación del servicio, es que prescinda de las mismas, siempre que sigan “saltándose a la torera” el nuevo convenio colectivo, norma que regula en todos sus aspectos la relación laboral entre empresas y empleados y asuma como propia la gestión del servicio de Transporte Sanitario".

Por otro lado, según han manifestado las organizaciones convocantes de las últimas movilizaciones, se abriría un proceso de negociación, advertimos que desde UGT no tenemos nada que negociar en este sentido ya que las cantidades pendientes de abonarse son las que establece el convenio, y en ningún caso estaríamos de acuerdo con reducir sus cuantías, como ya ha sucedido en alguna provincia; la renuncia a parte de las retribuciones o de los atrasos, es algo que a esta organización sindical le parece absolutamente inaceptable.

Desde UGT, esperan que el SESCAM resuelva próximamente el contrato a empresas como SSG tal y como anunció en octubre de 2019, permitiendo así que se resuelvan parte de los problemas, entre otros el abono de las cantidades adeudadas y volvemos a decir que en ningún caso vamos a movilizar a los trabajadores en beneficio de empresas que llevan incumpliendo desde que comenzaron a gestionar el trasporte sanitario en nuestra región, hace tres años, tal y como finalmente reconoció la propia Administración Regional.