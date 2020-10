Valmaña tacha de "postureo" al PSOE con el tema de la ocupación ilegal de viviendas

Así se ha manifestado la vicesecretaria ‘popular’ en la localidad de El Casar (Guadalajara), donde ha estado acompañada por el portavoz del PP en el Ayuntamiento y también senador del PP por Guadalajara, José Luis González Lamola, así como con diferentes cargos del PP. En este marco ha asegurado que la campaña de recogida de firmas que el Partido Popular ha lanzado a nivel nacional y regional está siendo un éxito. “Hoy volvemos al El Casar para reiterar a los vecinos que sufren la ocupación que no están solos, que el presidente Paco Núñez está comprometido con ellos y que vamos a defender su derecho a vivir pacíficamente, a que sus propiedades van a ser respetadas y que ninguna mafia va a alterar la convivencia vecinal”.



Valmaña ha apuntado que no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo como las cifras de ocupación ilegal vuelven a incrementarse y por ello el Partido Popular ha elaborado y registrado una Proposición de Ley contra la ocupación ilegal, que ha sido calificada por la Mesa de las Cortes y ya está lista para su tramitación, “además presentando y aprobando mociones en todos los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha”.



La vicesecretaria ha recordado que el PSOE de Castilla-La Mancha ha presentado también una proposición de Ley “que nos hacía albergar esperanzas de que estarían dispuestos a llegar a un acuerdo que supusiera un importante avance respecto de la posición de su partido en relación con la okupación ilegal”. Pero una vez más, vemos “que problema de lo que plantea el PSOE de Castilla-La Mancha en su PNL va en contra radicalmente de lo que plantea y vota el PSOE a nivel nacional, tal y como nos tiene acostumbrados Page dice una cosa y hace la contraria”.



Valmaña se ha preguntado “cómo se explica que los diputados socialistas de CLM en el congreso votaran el martes 29 de septiembre contra una PNL que instaba al gobierno a legislar contra la okupacion y en nuestra tierra vayan de palmeros de Page contra la ocupación, a sabiendas de que todo es postureo.”



La vicesecretaria de Acción Política ha querido aprovechar esta visita “para decirle alto y claro a Page y a Sánchez que los casareños, los castellano-manchegos y los españoles estamos hartos de que se proteja y se premie a los que se saltan la ley”. Precisamente ha hecho estas declaraciones en una localidad y en una de las zonas más azotadas por la ocupación de toda Castilla-La Mancha donde ha aprovechado para pedir a los ciudadanos que firmen, “porque la fuerza de todos obligará al gobierno de CLM a actuar y no sólo hablar”. Para ello ha explicado que el PP continúa con la campaña de recogida de firmas online en 'Change.org' “que garantiza la seguridad en la recogida de firmas, tanto en el tratamiento de los datos como en la evitación, tan necesaria, de la propagación del Covid-19”.



Del mismo modo ha lamentado que “el gobierno de Castilla-La Mancha sólo da buenas palabras pero no defiende a nuestra región. No nos protege frente a la okupación ilegal y frena los intentos para impedirla. Y en esto, como en todo, o eres parte de la solución o eres parte del problema”. Valmaña ha recordado como en Castilla-La Mancha hay zonas como el Corredor del Henares, La Campiña o La Sagra en los que la ocupación ilegal es un problema muy grave que está alterando la convivencia vecinal.



A juicio de Valmaña, Page y los socialistas hacen siempre lo mismo; ahora, con unos recortes contra nuestros pueblos, privándoles de oportunidades y amenazando su futuro. “Hablan mucho de despoblación los mismos que quitan autobuses en Cifuentes así como en otras zonas de la provincia y de la región que unen nuestros pueblos” ha afirmado. “No vamos a permitir las tácticas de distracción de los aprendices de Page, que se rasgan las vestiduras sin hacer frente de forma eficaz al problema. Porque ellos son el problema, los que hacen los recortes y quieren hacer ver que todo ha sido un accidente. Desde el Partido Popular actuaremos desde todos los ámbitos para evitar que las excusas consoliden unos recortes que da la puntilla a los vecinos de los pueblos de nuestra provincia”.



Por su parte, González Lamola ha recordado que El Casar es uno de los municipios de la provincia y de la región más afectado por la ocupación de viviendas dada la estructura social de la localidad con siete urbanizaciones. En la actualidad, superan la veintena de ocupaciones ilegales.



Datos preocupantes de ocupación ilegal en la región



La vicesecretaria de Acción Política ha apuntado que los datos de la memoria de la Fiscalía de Castilla-La Mancha son concluyentes. En concreto, en 2019 se produjeron 619 usurpaciones en Castilla-La Mancha, 105 más que el año anterior, un 20,18% más. Casi el mismo porcentaje de las defraudaciones de fluido eléctrico, delito que con frecuencia va asociado a la ocupación, que se incrementó en un 20,84%. Se tratan de unas cifras llamativas si tenemos en cuenta que el total de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico descendieron un 8,87% en nuestra región, con un total de 1004 delitos menos. Mientras que los allanamientos de morada también se incrementaron en un 28,58%, pasando de 28 a 36, con ocho casos más que el año anterior.