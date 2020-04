Vecinos de Azuqueca se quedan sin suministro eléctrico durante el estado de alarma

Según palabras de la portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, hace más de un mes, concretamente, el 18 de marzo, los vecinos tuvieron que ser desalojados debido a un incendio que se había iniciado en el cuadro de luces del edificio. Creímos entender que el problema ya había sido resuelto y sin embargo, en la tarde de ayer fuimos conocedores de que se había procedido al corte del suministro eléctrico en el mismo edificio.

Por esta razón, no pusimos en contacto de manera inmediata con el Gobierno municipal, concretamente con su portavoz, el señor Pinillos, para que nos explicara qué estaba sucediendo y dieran una solución urgente a estas familias, porque si ya es difícil vivir sin los suministros básicos, más aún lo es en la situación de estado de alarma en la que nos encontramos.

Las explicaciones no fueron claras y por ello recurrimos a hablar directamente con el señor Alcalde al que se le planteó una serie de preguntas a las que a día de hoy aún no ha dado ni una sola respuesta. En estos momentos, no contamos con ninguna explicación por parte del Gobierno municipal. No sabemos por qué durante este mes no se ha dado solución al problema, si a estas horas se ha reanudado el suministro eléctrico en el edificio y si no ha sido así, qué solución se les ha dado o se les va a dar a estas familias, porque ni siquiera cuenta con una bolsa de viviendas, cosa que llevamos años pidiendo, para dar respuesta habitacional a estos problemas.

Es cierto que se debe velar por la seguridad de la población, pero el propio Gobierno central dijo expresamente que ningún suministrador podrá cortar la luz, ni el agua ni el gas mientras dure el estado de alarma, y por desgracia, ya nos encontramos con este problema en nuestro municipio.

"Estamos a la espera de que el señor alcalde dé una explicación y solucione de manera urgente el problema que tienen estas familias. Es ahí donde se ve la verdadera gestión de un gobierno, en la preocupación por su gente, y no el reparto de paraguas y helados por las calles de la ciudad", finaliza Pérez.