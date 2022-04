Desde la Federación Alto Tajo han promovido una recogida de firmas, ya que hace más de un mes, nos dirigimos al departamento de atención al cliente de Ibercaja, y no han recibido ningún tipo de respuesta.

"Ya no hablamos de la atención personalizada a las personas mayores que prometió la banca, teniendo estas que aguantar haga frío o calor largas colas y esperas en la calle el día que la oficina está abierta, si no que se nos priva a todos los habitantes de la zona de poder disponer del cajero que actualmente existe para poder disponer de efectivo, realizar ingresos y realizar otras gestiones, cuando nos consta que la Diputación de Guadalajara, en otros municipios de la provincia, está tratando de instalarlos donde no los hay", señalan

"No nos parece serio que una entidad como Ibercaja, con una fundación, Fundación Ibercaja, que tiene como lema “nos comprometemos cada día a lograr una sociedad más equilibrada con igualdad de oportunidades” y que en sus RRSS figura con el manifiesto “Construyamos juntos un mundo con más oportunidades y comprometido con el futuro más sostenible. Juntos hacemos más”", añaden.

Si la petición no tiene éxito, los habitantes de la Mancomunidad de Municipios del ALTO TAJO (Arbeteta, Armallones, El Recuenco, Peralveche, Peñalén, Poveda de la Sierra, Villanueva de Alcorón, Zaorejas y las pedanías de Huertapelayo, Villar de Cobeta y Villaescusa de Palositos), así como los turistas que llegan a la zona se encontrarán sin poder sacar efectivo o realizar otras gestiones cuando la oficina este cerrada y como comentábamos solo abre un día a la semana, al quedarse sin el cajero automático.