Villanueva de la Torre aprueba el reglamento del Cronista Oficial

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, que celebró ayer jueves 29 su sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre, sirvió para aprobar, entre otros asuntos, el Reglamento Regulador del Cargo de Cronista Oficial de Villanueva de la Torre. La propuesta del equipo de Gobierno, que fue aprobada con los votos a favor del PSOE y Cs, y la abstención del PP y Vox (Unidas Podemos y el concejal no adscrito no asistieron a la sesión); supone la creación de esta figura de la que carecía el municipio hasta el momento. Tras su aprobación ayer, el documento ahora será sometido a exposición pública antes de su aprobación definitiva. Posteriormente se abrirá un proceso de selección de la persona o personas que ejercerán el cargo.

El cargo de Cronista Oficial es un título honorífico y no lucrativo (sin remuneración) que ostenta una persona del pueblo -previa votación en Pleno-, cuya tarea es defender los valores culturales del municipio, promover la investigación en torno a ellos, así como asesorar a las autoridades y organismos de la Administración sobre las cuestiones anteriores. Se encarga, asimismo, de recoger y divulgar aspectos de la historia y la cultura de la localidad.

Festivos locales 2023

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre aprobó también los dos días que serán festivos de carácter local el próximo año 2023. Se trata del lunes 6 de febrero, toda vez que el 5 de febrero, en el que se celebra la festividad de Santa Águeda –patrona del pueblo– cae en domingo; y el 23 de junio, viernes de la Semana de Fiestas. La propuesta salió adelante por unanimidad de los miembros presentes.

Por mayoría plenaria también se acordó prorrogar el contrato de suministro de energía eléctrica para edificios e instalaciones municipales (tercera prórroga). Hay que recordar que este contrato, ratificado por el Pleno en noviembre de 2019, era para un año, prorrogable por períodos de un año hasta un máximo de cinco, por lo que ahora se acaba de abordar la tercera prórroga. El contrato se enmarca dentro del Acuerdo Marco para el suministro de electricidad en alta y baja tensión de la Central de Contratación de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).

Por otro lado, se procedió a la modificación de contrato de limpieza de edificios por refuerzo Covid-19. Tal y como explicó la alcaldesa de Villanueva de la Torre, Sonsoles Rico, dicho refuerzo ya solo se hace necesario en el consultorio médico, por lo que se requería esa modificación, que fue aprobada con el voto a favor de todos los grupos municipales presentes en el Pleno, salvo el PP, que se abstuvo.

Cambios en ordenanzas fiscales

El Pleno también abordó cambios en dos ordenanzas fiscales. De un lado, se procedió a la derogación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por realización de Actividades y Talleres Infantiles, Juveniles y de la Tercera edad, para sustituirla por un Acuerdo Regulador. Como explicó la vicesecretaria del Ayuntamiento se trata de, mediante este instrumento, ser más acorde a una sentencia del Tribunal Supremo y ganar agilidad. Además, el Ayuntamiento podrá hacer algunos precios más asequibles para las vecinas y vecinos mediante bonificaciones sobre el precio público. El punto fue aprobado con el voto a favor del equipo de Gobierno, y la abstención de PP y Vox.

Por otro lado, se modificó la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Ocupación, Uso y Cesión del dominio público para diversos usos privados y uso de instalaciones para celebración de matrimonios civiles. La vicesecretaria explicó que dicha Ordenanza contenía un apartado (apartado 1º del artículo 5) que recogía una “incongruencia”: se establecía una bonificación para actividades no lucrativas cuando el hecho imponible se refiere a actividades lucrativas. Es decir, que recogía la bonificación de hechos no lucrativos mediante el pago de 1 euro, cuando dichos hechos no podían ser gravados. La modificación fue aprobada con el voto a favor del equipo de Gobierno, y la abstención de PP y Vox.

Mociones

Por último, el Pleno rechazó una moción de Vox sobre bonificación para vehículos que no sean de combustión interna (vehículos eléctricos e híbridos). La propuesta, que pretendía una bonificación del 75% desde el primer año sobre el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para estos vehículos, contó únicamente con el voto favorable del grupo proponente, por lo que fue rechazada.