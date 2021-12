Villanueva de la Torre aprueba sus presupuestos para 2022

Villanueva de la Torre aprobó en la tarde de ayer sus presupuestos para el ejercicio 2022, tras la celebración de un Pleno extraordinario –la sesión se desarrolló de manera telemática debido a la situación sociosanitaria– en el que también se debatió y aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El proyecto de Presupuesto del equipo de Gobierno, que supone una “fuerte inyección de inversión pública”, según la alcaldesa del municipio, Sonsoles Rico; salió adelante gracias a los votos favorables del PSOE, Ciudadanos (Cs) y el concejal no adscrito. Vox se abstuvo, mientras que los grupos municipales de Partido Popular (PP) y Unidas Podemos (UP) no asistieron a la sesión alegando que no habían tenido tiempo suficiente para estudiar la documentación.