Villanueva de la Torre ratifica duplicar partidas de servicios sociales

La concejala de Servicios Sociales, Sonsoles Rico, recordó en sesión plenaria que, por un lado, se van a ampliar los créditos inicialmente presupuestados relativos a ayudas de compra de libros y material escolar para el curso escolar 2020/2021. Así, se amplía la consignación en 7.000 euros, para alcanzar una cuantía total de 15.000€. Por su parte, los créditos destinados a ayudas de alimentos y otras necesidades básicas se han ampliado en 5.000€, hasta elevar la partida a un total de 9.000€. Rico recordó que las ayudas consignadas se han decidido tras la valoración de las y los técnicos profesionales de los Servicios Sociales municipales.

La modificación de crédito aprobada ayer también sirve para financiar una parte del Plan Estratégico de Inclusión Social que servirá para contratar a seis vecinas o vecinos durante un periodo de seis meses, y cuyo plazo de presentación de solicitudes ya está abierto. El resto de la financiación se ha complementado con la minoración de créditos relativos a sueldos de altos cargos disponibles a esta fecha, ya que el equipo de Gobierno no había hecho uso de esa partida.

La modificación de crédito aprobada en el Pleno de ayer habilita al Ayuntamiento de Villanueva de la Torre a recurrir al remanente líquido de Tesorería del ejercicio 2019 para poder dotar económicamente todos estos proyectos sociales. Ello ha sido posible gracias a que el presupuesto de 2020 cuenta con capacidad de financiación suficiente para incluir los proyectos de inversión que se proponen en el mismo sin incurrir en déficit en el ejercicio 2020.

Otros asuntos económicos

La sesión plenaria celebrada ayer también abordó otros asuntos de materia económica, como el reconocimiento extrajudicial de crédito, por el que propone aplicar en el ejercicio 2020 el pago de cuatro facturas, pendientes de 2019. El reconocimiento fue aprobado con el voto favorable de toda la Corporación, excepto del Partido Popular y Vox, que se abstuvieron.

Además, el Pleno sirvió para la dación de cuenta del Informe de Morosidad del primer trimestre de 2020 y del cierre y liquidación del Presupuesto, entre otros asuntos.

Mociones

Por último, y antes del apartado de Ruegos y Preguntas, se sometieron a debate las mociones de los distintos grupos municipales (en este caso, dos del Partido Popular). En la primera de ellas, el PP solicitaba la reprobación del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por alguna de sus declaraciones durante la crisis sanitaria. La moción fue aprobada con el voto a favor del partido proponente, el PP, Unidas Podemos, Vox y el concejal no adscrito. Ciudadanos se abstuvo, mientras que el PSOE votó en contra.

En la segunda, el PP pedía más dotación de Policía Local para el pueblo, dotar al municipio de los técnicos de Protección Civil con sueldo retribuido que se consideren posibles y necesarios, y realizar test rápidos y/o serológicos de Covid-19 a la totalidad de los empadronados en el pueblo. Antes de debatirse, se votó la urgencia de la moción ya que se presentó una vez cerrado el orden del día. La urgencia fue aprobada por unanimidad.

Durante el debate de la propuesta el grupo proponente realizó ciertas modificaciones del texto original (se propuso finalmente la creación de un puesto de coordinador o técnico de emergencias y la realización de test se limitó a un grupo de la población, “los más vulnerables”, según apuntó la portavoz del PP, del municipio). Antes de la votación, los servicios técnicos del Ayuntamiento hicieron constar, a petición de la alcaldesa, Sara Martínez, que la Ley de Presupuestos Generales del Estado no permite actualmente convocar una plaza (ya fuera de Policía Local o de coordinador de emergencias, toda vez que se encuentran congeladas desde 2017), por lo que el PP retiró esos puntos. La moción, con el único punto de la realización de test rápidos, fue aprobada con el voto a favor del PP, UP, Vox, el concejal no adscrito y el concejal de Ciudadanos Antonio Ortega. El PSOE y el concejal de Cs José Ángel López votaron en contra.