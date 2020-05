Voluntarios aparejadores asesorarán gratis a hostelería y comercio en medidas de seguridad

Siguiendo el ejemplo del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, desde esta organización colegial de Guadalajara se impulsa esta iniciativa, bajo la denominación de ‘Aparejadores por Guadalajara’, con el objetivo de contribuir a la gradual y progresiva recuperación de la actividad económica en la provincia.

En este sentido, ofrecen una Bolsa de aparejadores voluntarios para colaborar en el asesoramiento técnico que se requiere para acometer la reapertura de los locales comerciales, de acuerdo con los requisitos que se contemplan en el Plan de desescalada aprobado por el Gobierno para las próximas semanas.

Evitar precipitarse y buscar asesoramiento previo a las inversiones

Muchos de estos requisitos todavía no están definidos y lo harán en los próximos días. En este sentido, desde el Colegio instan a los empresarios a “no precipitarse a la hora de realizar inversiones y asesorarse previamente para evitar hacer desembolsos en medidas que luego no estuvieran permitidas o no fueran efectivas”.

En esta línea insisten en la necesidad de un asesoramiento previo antes de llevar a cabo inversiones “en balde” y a la espera de las medidas correctoras que marquen desde las autoridades sanitarias.

No obstante, y teniendo en cuenta la principal medida para prevenir los contagios que es la de mantener la distancia de seguridad, los titulares de estos locales necesitarán en muchos casos asesoramiento para, entre otras cuestiones, ajustar su actividad a los nuevos aforos permitidos para mantener dicha distancia, establecer la señalización adecuada o mantener las condiciones de evacuación suficiente.

“Nuestros voluntarios realizarán un primer asesoramiento gratuito al sector de la hostelería y comercios para llevar a cabo la adecuación de los locales a las condiciones que se requieran y que siempre estarán supeditadas a lo que determinen las autoridades sanitarias”, señalan desde el Colegio.

Este asesoramiento se efectuará en una primera instancia de forma gratuita e irá encaminado a solucionar dudas técnicas relativas a las condiciones de apertura. Dicho asesoramiento inicial no incluiría el levantamiento de planos o modificaciones del proyecto de apertura o actividad, que requeriría la formalización de la prestación correspondiente.

“Somos profesionales técnicos especializados para desarrollar las medidas necesarias para prevenir los posibles contagios y garantizar la seguridad de trabajadores y público en general de negocios e instalaciones”, resalta el presidente del Colegio, Aarón Sanz, quien señala que la crisis sanitaria va a obligar a todo tipo de sectores, desde la hostelería, el comercio, pasando por el sector sanitario como odontólogos, podólogos, etcétera, y centros de trabajo en general a adaptarse según sus características. “A todos ellos decirles que los aparejadores estamos a su disposición y contamos con la formación técnica necesaria para ayudarles en esta adaptación a la nueva realidad”, concluye Sanz.

Los interesados pueden dirigirse al teléfono 949 24 85 00 o al mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . Este servicio de asesoramiento estará operativo durante toda la fase de desescalada.