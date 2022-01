Vox no consiguió respaldo a su moción en Diputación de apoyo a la ganadería

La moción buscaba una reacción de apoyo a nuestros ganaderos a raíz de las declaraciones de Garzón en un medio internacional asegurando que la carne de las ganaderías intensivas españolas era de mala calidad. “Es bochornoso ver como el diputado de Unidas Podemos defendía a capa y espada al ministro Garzón diciendo que era una fake news la noticia que le ha puesto en la palestra. Una supuesta fake news que todo el panorama político ha criticado. Este ministro en lugar de reconocer que se había equivocado o que había querido decir otras palabras, se ha ratificado en lo que dijo en aquella entrevista. Dejando por tierra los productos españoles, y su diputado en Guadalajara, a los ganaderos de esta provincia” ha afirmado Sánchez.

El portavoz de la formación ha explicado claramente la postura de VOX al respecto: “Tenemos que tener libertad para que los ganaderos decidan si quieren tener granjas de extensivo o de intensivo. No podemos meternos como cualquier dictador comunista en qué es lo que tienen que hacer todos los españoles. Cada uno tiene que ser libre de defender sus intereses y sus empresas como ellos prefieran. El resto de los españoles seremos libres de ir con nuestro dinero a dónde queramos y comprar la calidad de carne que queramos comprar. Cómo cualquier negocio, si la gente no consume la carne de las intensivas, se dejarán de tener y pasaremos a las extensivas. Pero ahí está la libertad de que cada uno haga lo que quiera hacer y no nos impongan lo que ellos quieran que tengamos que hacer”.