Vuelve a funcionar el Cercanías Renfe con Guadalajara con un tren cada hora

Concretamente, han empezado a funcionar los trenes de Cercanías de la línea C5, entre Móstoles/El Soto, Atocha y Villaverde Alto, la C3, que conecta El Escorial con Aranjuez, y la C2, entre Guadalajara y Chamartín. En el resto de líneas, y debido a las condiciones climatológicas adversas y sus consecuencias, el servicio se encuentra suspendido durante domingo y hasta nuevo aviso.

Por su parte, la empresa de gestión aeroportuaria Aena ha informado de que estaban «coordinando» con las aerolíneas el listado de «posibles salidas» desde la Terminal 4 y la Terminal 4S de Barajas, como finalmente ha sucedido con el despegue de los primeros vuelos. No obstante, no habrá salidas desde las Terminales 1, 2 y 3. Por ello, des de la compañía han pedido a la población que no se dirijan hacia el aeropuerto si no se confirma su vuelo, ya que «no se producirán llegadas de momento».