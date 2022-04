Yebes pide una carretera que una el pueblo con la urbanización Valdeluz

A tal efecto, el Ayuntamiento de Yebes pondrá a disposición de esta institución la cantidad de 1.931.051,89 € a la que asciende la garantía específica constituida por el agente urbanizador para asegurar la ejecución de esta carretera, tan pronto sea incautada. Es el acuerdo que el Pleno del Ayuntamiento de Yebes ha adoptado por unanimidad de los grupos políticos en el transcurso de la sesión ordinaria que se ha celebrado en la mañana de hoy a propuesta del equipo de Gobierno.

En su intervención, Miguel Cócera ha recordado la imposibilidad del Ayuntamiento de Yebes para ejecutar el sistema general de la carretera de conexión entre Yebes y Valdeluz, que está adscrita al Sector 1 del Plan de Ordenación Municipal de Yebes, al discurrir por el término municipal de Horche y carecer de la potestad expropiatoria fuera de su término. “Vamos a poner toda la carne en el asador porque ha llegado el momento de que la Diputación Provincial asuma las competencias que le confiere la ley y conceda a este proyecto la trascendencia que le otorgó en su día”, asegura el alcalde de Yebes. En febrero de 2004, este Ayuntamiento solicitó a la Diputación de Guadalajara la aprobación del proyecto de esta carretera de unión y la expropiación de los terrenos necesarios para hacer efectivo el proyecto. En noviembre de 2005, el jefe de Servicio de Proyectos e Infraestructuras de esta institución emitía el preceptivo informe favorable. Al mes siguiente, la Junta de Gobierno de esta institución aprobaba dicha actuación, que conllevó de manera implícita la declaración de utilidad pública y la ocupación de los terrenos afectados.

La mercantil que en 2002 ostentaba la condición de agente urbanizador del Sector 1 del POM de Yebes redactó el proyecto de sistema general viario de Yebes a Valdeluz entre los términos de Yebes y Horche. Que preveía un viario de 4,6 km de longitud y una sección mínima de 6 metros de calzada con carriles de 3 metros de ancho por cada sentido para minimizar la ocupación sobre suelos agrícolas. El concurso de Reyal Urbis entró en fase de liquidación en 2017, lo que obligó al Ayuntamiento de Yebes a iniciar el expediente de regulación de la adjudicación de este programa de actuación. El 24 de mayo de 2019, el Pleno acordó iniciar los trámites para incautar de 1.931.051,89 €, que garantiza la ejecución de la obra de construcción de esta carretera, “pues esta Administración no tiene capacidad para llevarla a cabo por sí sola”, dice Cócera. Con el acuerdo plenario adoptado hoy, el Ayuntamiento de Yebes reclama a la Diputación Provincial que continúe los trámites iniciados, pues los costes derivados de la ejecución de las obras y las expropiaciones de los suelos necesarios “serían satisfechos por este Ayuntamiento con cargo a las garantías que en su día constituyó el agente urbanizador, en ningún caso la Diputación de Guadalajara”, asegura el edil yebero.

El Ayuntamiento de Yebes urge a la Diputación Provincial a desbloquear de una vez por todas este asunto y cumplir las determinaciones previstas en el Plan de Ordenación Municipal de Yebes y Horche ante la posibilidad de que esta Administración incaute de forma inminente la garantía de casi dos millones de euros para responder por la ejecución de esa infraestructura. “Dado el carácter finalista de este tipo de garantías, la no construcción de esta carretera podría conllevar la pérdida de su financiación, con las gravísimas consecuencias que eso acarrearía, al quedar sin ejecutarse un sistema general esencial para el desarrollo de Yebes y Valdeluz”, advierte Miguel Cócera. En consecuencia, el alcalde considera “imprescindible” que la Diputación Provincial preste la asistencia necesaria a este Ayuntamiento, un deber del que podría quedar excluido si la Administración requerida no estuviera facultada o se le ocasione un perjuicio, “circunstancias que no concurren en este caso”.

En el transcurso del Pleno ordinario celebrado en la mañana de hoy también se ha dado cuenta del escrito presentado el pasado 21 de febrero por Alicia Ávila Milán y José Cordero Pozuelo, concejales de Ciudadanos, en el que comunican el abandono del grupo municipal por el que concurrieron en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 ‘por razones personales y de incompatibilidad’. De acuerdo con el informe de Secretaría, el alcalde Miguel Cócera ha informado a la Corporación que, de acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Reglamento Orgánico Municipal, desde hoy ambos ediles han pasado a formar parte del Pleno como concejales no adscritos.