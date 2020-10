Yebes recaba apoyos para que el tramo AVE Madrid-Guadalajara sea declarado Obligación de Servicio Público

La entrada de competencia en la Alta Velocidad significará más servicios, más frecuencias y precios más competitivos para los usuarios. “Es ahí donde la estación de Guadalajara-Yebes debe jugar sus bazas y convencer a los operadores que la conexión con Madrid es una apuesta rentable”, defiende Cócera. Obtener la declaración de Obligación de Servicio Público supondría un “paso decisivo” para reivindicar la llegada de los trenes Avant a esta estación, que son los que mejor se adaptan a las peculiaridades de los viajeros que podrían hacer uso diario de este servicio en días laborables para trayectos de ida y vuelta. Desde el Ayuntamiento de Yebes saben que abanderar esta reivindicación en solitario es una “temeridad”. Por eso, trasladarán esta moción a los Plenos de los municipios situados en el radio de acción de esta estación, “que es la referencia indiscutible de la Alta Velocidad en el Corredor del Henares y necesita de una oferta competitiva para afianzar su desarrollo”.

En el Pleno de octubre también se aprobó por unanimidad otra moción defendida por el PP para instar a la Junta de Comunidades a que se implante el servicio de Plan Astra en este municipio ‘en el plazo más breve posible’. Para que el PSOE y 40 Compromisos asumiesen en todos sus términos el contenido de la moción, la portavoz popular Esther García Sagasta accedió a retirar de la parte expositiva la referencia a los supuestos compromisos públicos incumplidos por el alcalde y el equipo de Gobierno. A este respecto, Miguel Cócera, recordó que el Ayuntamiento de Yebes “ha cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones” para que el Plan Astra se implante en este municipio. “Hemos negociado las condiciones sobre frecuencias y precios, reservado la consignación presupuestaria necesaria, adquirido las paradas tal y como nos reclamó Fomento y hasta editado los folletos que se buzonearán”, esgrime el alcalde de Yebes, que recordó que estas condiciones figuran en el convenio de colaboración que el Pleno aprobó el 29 de noviembre de 2018, “curiosamente, con el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos”, a los que agradeció que, dos años después, hayan decidido “subirse a este carro”.

Con la abstención de los grupos que forman la coalición de Gobierno, en esta sesión también se dio vía libre a la moción presentada por Ciudadanos para reclamar una serie de medidas de garantía para la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas. Al respecto, el alcalde de Yebes informó que el Ayuntamiento ha logrado resolver los casos que se han producido en el municipio “con sus propios recursos y de forma efectiva”, incluso revertir “lo que parecía en su día un movimiento de ocupación en las viviendas de SAREB y los bancos”. No obstante, Miguel Cócera dejó claro que la moción aprobada será “papel mojado” si en las Cortes Generales no se aprueba una ley orgánica que regule y refrende las medidas propuestas.

Lo que no prosperó fue una segunda moción de Ciudadanos para la retransmisión en streaming de los Plenos dado que, según explicó el alcalde de Yebes, esa demanda no está en la calle, ningún vecino ni asociación lo ha reclamado formalmente y la relación coste-beneficio no es ventajosa. Desde 2011, las sesiones se graban y cuelgan en el canal que el Ayuntamiento de Yebes tiene en Youtube. “¿Qué diferencia hay entre ver un Pleno en directo o hacerlo en diferido unas pocas horas después?”, se pregunta el edil. Tampoco salió adelante otra moción presentada por Vox en la que pedía la creación de un monumento, calle o plaza dedicados a la unidad nacional, “que está suficientemente representada en el callejero del municipio con efemérides y personalidades como la Constitución de 1812, la bibliotecaria y filóloga María Moliner o el poeta Federico García Lorca, y dado que las banderas ya están donde tienen que estar: en los edificios oficiales”.