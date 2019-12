El sistema de achique del túnel se averió el pasado 17 de noviembre y, pese a las continuas comunicaciones desde el Consistorio tanto con esta empresa estatal como con la Subdelegación del Gobierno, no se han recibido ni respuestas ni soluciones

Yunquera exige a ADIF que solucione el túnel inundado bajo la línea férrea

El alcalde yunquerano, Lucas Castillo, explica que “esto se debe a una avería en el sistema de achique, que ADIF no ha reparado pese a que el mantenimiento de este paso subterráneo es una competencia exclusivamente suya, no de este Ayuntamiento. Las bombas se estropearon y no han sido ni reparadas ni repuestas, quedando las actuaciones de la empresa estatal en achiques manuales que de nada han servido, ya que la zona se ha vuelto a inundar al poco tiempo”.

Desde el Ayuntamiento de Yunquera de Henares cerraron el acceso al paso subterráneo desde el primer momento. Igualmente, han realizado comunicaciones periódicas tanto a la propia ADIF como a la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara pidiendo soluciones, sin haber recibido respuesta a ninguno de los escritos enviados.

“Hemos ido cumpliendo los plazos en las comunicaciones hasta llegar al requerimiento ya presentado. En él, como marca la norma, damos un plazo de dos meses a ADIF para que realice los trabajos necesarios para que la actividad de este túnel vuelva a la normalidad”, cuenta el primer edil.

Además, dicho requerimiento informa de que en cinco días, si no hay respuesta, el Ayuntamiento de Yunquera de Henares actuará para achicar esta agua, repercutiendo los costes de estos trabajos en ADIF. “Estos costes podrían ascender hasta los 50.000 euros, más el mantenimiento posterior, por lo que siendo estas actuaciones responsabilidad del ADIF y del Ministerio de Fomento no vamos a permitir que lo paguen los vecinos de Yunquera”, sentencia Castillo.