16 millones de euros para la renovación de la cartelería turística de toda la región

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este mediodía, en Madrid, una inversión de “más de 16 millones de euros” para renovar la cartelería turística y de transporte de toda la Comunidad Autónoma, donde “no va a haber un solo municipio que no cuente con señalización indicativa de lo que queremos que se conozca, y no va haber ni un cruce importante de destino turístico donde no estemos informando a la gente”, ha asegurado.