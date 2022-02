51 centros abandonarán el curso que viene el modelo bilingüe

El sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha afirma que “el sistema de bilingüismo castellano-inglés en las aulas de Castilla-La Mancha se está desmontando curso a curso”. Hasta el momento han sido 51 los centros de la región que han decidido abandonar el programa y no lo impartirán para el curso 2022-2023.

Ocho de la provincia de Albacete, 9 en Ciudad Real, 4 de Cuenca, 6 en Guadalajara y 24 centros en Toledo.

Manuel Amigo Carceller, responsable del sector de enseñanza de UGT Servicios Públicos en Castilla-La Mancha afirma que el actual modelo se está desmontando y necesita un cambio urgente. “Desde que la Comunidad Educativa de cada centro a través de los Consejos Escolares, y los claustros de profesores, tienen la potestad para establecer si el modelo bilingüe es lo que más conviene para el alumnado del centro, y pueden decidir si mantener o abandonar el programa, se observa una clara tendencia hacia el abandono del programa bilingüe en Castilla-La Mancha. Algo que pone de manifiesto la necesidad de cambiar el modelo”.

Desde el sindicato UGT afirman que llevan años alertando de que el funcionamiento del programa bilingüe no era suficientemente bueno y que no justificaba ciertos problemas que traía el modelo bilingüe a las aulas: segregación del alumnado en bilingües-no bilingües, organización más compleja de los centros, carga de trabajo para el profesorado, falta de inversión para la formación, empeoramiento de las condiciones laborales y lo que consideran más grave, pérdida de aprendizajes por no utilizar la lengua castellana como lengua vehicular en algunas áreas.

UGT Enseñanza CLM defiende que el modelo bilingüe establecido no es la mejor manera de reforzar el aprendizaje de las lenguas extranjeras y pide a la Consejería de Educación medidas como son la contratación de más profesorado especialista del idioma y la reducción de las ratios de alumnos en las horas de aprendizaje de lenguas extranjeras.