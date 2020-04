7,6 millones de euros para subvenciones con carácter excepcional para el mantenimiento de centros de menores

De esta forma, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez ha indicado que “debido a la situación que deriva de la crisis del Covid-19, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a esta subvención directa para los seis primeros meses del año, agilizando así los trámites para las entidades de Iniciativa Social que gestionan los hogares y centros de protección de menores de la región”.



Esta concesión directa de 7,6 millones de euros va destinada a la gestión que llevan a la cabo 15 entidades de Iniciativa Social en 55 hogares y centros de protección de menores de la región con casi 500 plazas.



Aurelia Sánchez ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ampara y protege a los niños y niñas de la región. En este sentido ha señalado que “el Gobierno regional es tremendamente sensible a todas las necesidades de los colectivos sociales y, por supuesto, no puede olvidar a los niños y niñas que provienen de las familias más vulnerables, que se encuentran en los hogares de protección o acogidos en familias”.



Estos niños y niñas, ha subrayado la consejera, “deben tener el apoyo educativo y sanitario, pero también el apoyo emocional que necesitan a través de los profesionales, porque ellos son nuestro presente y futuro”.



Aurelia Sánchez, ha manifestado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha distintas actuaciones con el objetivo principal de proteger a los menores y las familias de la región. Entre esas actuaciones ha destacado el Dispositivo de Apoyo a Familias con hijos e hijas en situación de vulnerabilidad (DIAM) y los Programas de Apoyo a las Familias que continúan realizando tareas de apoyo y seguimiento a las familias a través de contacto telefónico y otros medios telemáticos



Además, la consejera de Bienestar Social ha destacado especialmente un Programa Específico de Apoyo a la Red de Entidades y Programas de Infancia para atender las situaciones de emergencia que se están produciendo y se pueden producir, con dos ejes de actuación que desarrolla un equipo de psicólogos y psicólogas, trabajadores sociales, así como de educadores y educadoras.



El primero de los ejes articula la atención psicosocial durante el confinamiento, con apoyo a los profesionales de los hogares y centros de menores que requieran apoyo para realizar intervenciones online con los residentes de los mismos y apoyo psicológico a grupos en situaciones de conflicto.



El segundo eje tiene como objetivo la atención psicológica individual derivada de crisis Covid-19, a personas que sufren alteraciones psicológicas o emocionales como consecuencia de la crisis actual, donde se incluye el apoyo psicológico a niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores están hospitalizados como consecuencia del COVID-19 o que han sufrido una experiencia traumática o de pérdida relacionada con esta pandemia (cuando no exista ese recurso a nivel local o por parte de otras entidades).