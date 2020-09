Agudo denuncia que Castilla-La Mancha sea la cuarta región europea con mayor tasa de incidencia por coronavirus

Así se ha pronunciado Agudo, en Guadalajara, junto al portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento, Jaime Carnicero, y el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Alfonso Esteban, donde ha lamentado que en esta segunda oleada de la pandemia “España sigue liderando las peores cifras de contagio y de mortalidad en toda Europa” y ha criticado, al mismo tiempo, que “la izquierda haya preferido centrar su foco en la Comunidad de Madrid en vez de asumir las consecuencias de su mala gestión”.



En este sentido, ha recordado que, desde el inicio de la pandemia, Castilla-La Mancha ha ocupado el puesto número uno en el ranking tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes. Además, ha criticado que “Page en vez de centrarse en gestionar la pandemia en nuestra región esté responsabilizando a otros de su nefasta gestión al frente de la crisis sanitaria”.



La secretaria general del PP-CLM ha criticado que mientras Page está centrando sus excusas en Madrid, en Castilla-La Mancha los hospitales “ya ven sus plantas saturadas por ingresos de personas que están padeciendo coronavirus”.



Así, ha insistido en que la situación de las UCIS también es preocupante porque empiezan a recoger un número alto de ingresos, y ha señalado que son los propios sindicatos médicos los que están denunciando esta situación “y el Gobierno no nos lo cuenta”.



Igualmente, ha asegurado que los centros de salud de nuestra tierra están sufriendo mucha presión asistencial y falta de recursos. “Mientras Page dedica su tiempo a echar la culpa a los demás, e incluso a insultar a los vecinos de la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha se está viviendo una situación preocupante”.



Agudo ha detallado que todas las provincias de nuestra región están sufriendo restricciones y curiosamente en esta situación “la izquierda no se ha levantado y lanzado a las calles para protestar como sí han hecho en otra comunidad autónoma”.



También, ha valorado la importante decisión que ha adoptado la Comunidad vecina “con una oleada de test masivos, o que se esté levantando un Hospital de pandemia en tiempo récord para que esté disponible en breve y no colapsar otros hospitales”.



Una gestión que, según Agudo, contrasta con la que se realiza en nuestra comunidad, “aquí en Castilla-La Mancha tenemos un Gobierno que ha decidido paralizar la apertura del hospital más grande de toda Europa, que está en Toledo, y se trata de un capricho de Page que ha preferido hacerse una foto de inauguración de un hospital nuevo a hacer un hospital que si funcionara podría servir para descongestionar el Hospital de Guadalajara o los de toda la región para atender los casos de esta pandemia”.



De esta manera, ha lamentado que “Page pudo errar de ignorancia, de no saber lo que estaba pasando a la hora de actuar, pero seis meses después no puede ser que el Gobierno Regional ponga de perfil y prefiera echar las culpas a los demás de lo que está pasando en nuestra región”.



Por ello, ha dicho Agudo, “volvemos a mostrar la tremenda preocupación por lo que está pasando con el aumento de contagios y mortalidad”, y ha denunciado que “Page no está tomando las medidas necesarias para poder frenar los efectos del Covid-19 en Castilla-La Mancha”.