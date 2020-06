Albacete, Ciudad Real y Toledo pasarán a fase 3 pero sin movilidad entre provincias

Sin embargo solo podrán circular dentro de la provincia, ya que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha optado por la prudencia y no ha pedido finalmente la movilidad entre todas las provincias de Castilla-La Mancha, tal y como han informado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, que ha dicho que se va a solicitar la unidad territorial para estas tres provincias, pero no a principios de semana, debido al factor movilidad.

Por el momento, solo los ciudadanos de Cuenca y Guadalajara pueden pasar de una provincia a la otra.

El responsable de las políticas sanitarias en Castilla-La Mancha ha explicado que “en el resto del mundo se está demostrando que la movilidad es la que distribuye el virus y queremos ir con cautela en las tres provincias más pobladas de Castilla-La Mancha”.



Así, el consejero de Sanidad ha querido trasladar un mensaje de agradecimiento a la ciudadanía por un confinamiento que ha dado sus resultados y a los profesionales sanitarios por su dedicación y responsabilidad.



Fernández Sanz ha destacado que ayer fue el primer día que Castilla-La Mancha no ha registrado fallecidos por coronavirus y que cada día los hospitales tienen menos hospitalizados COVID, “pero esta situación no puede llevar a que nos relajemos”.



Así, ha pedido que se generalice el uso de la mascarilla, se respete las medidas de distancia social y se extremen las medidas higiénicas, porque se ha demostrado su eficacia.



Respecto a los casos confirmados que aparecen diariamente, Fernández Sanz ha explicado que durante los días fuertes de la pandemia, el diagnóstico se hacía en los hospitales, mientras que desde hace unas semanas ese diagnóstico precoz se realiza desde Atención Primaria y así se llega a personas que sin síntomas, dan positivo gracias a ese diagnóstico precoz.



Respecto al Consejo Interterritorial de Sanidad, que se ha celebrado antes de la rueda de prensa, Fernández Sanz ha destacado que a lo largo de la semana se discutirá si se disminuye de 14 días a 10 el periodo de cuarentena recomendado para los pacientes con COVID.



Asimismo, ha avanzado que se van a mantener semanalmente los consejos interterritoriales para seguir criterios comunes entre las 17 Comunidades Autónomas.



A preguntas de los medios de comunicación y respecto a una información aparecida en el día de hoy que “enfrentaba” las posiciones del Gobierno regional con el central, Fernández Sanz ha querido dejar claro que en la tarde del 10 de marzo, tanto el ministro Salvador Illa, como el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, “nos felicitaron por la decisión de no cerrar colegios en Castilla-La Mancha de manera unilateral, tras haberlo anunciado Madrid”.



“Por lo tanto –ha insistido Fernández Sanz- sí hubo coordinación entre ambos gobiernos” y ha asegurado que ya se ha demostrado que la decisión del cierre de colegios en Madrid “provocó que muchas familias salieran de allí a sitios limítrofes como Castilla-La Mancha y Castilla y León, provocando la expansión del virus”.