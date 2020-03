Alejandro Ruiz considera urgente la distribución y realización de test masivos

El presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Alejandro Ruiz ha valorado como “escasa y tardía” la actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha ante la crisis sanitaria del Coronavirus, y ha explicado que “la lealtad no significa complicidad, la lealtad institucional para el Gobierno de García-Page consiste en que la oposición no critique absolutamente nada, sólo podamos actuar como palmeros y todo lo que sea salirse del aplauso ya sea desleal”. Según el presidente del grupo naranja, “es imposible” que el Gobierno regional no viera venir esta crisis, “aunque lo repitan como un mantra”, ha dicho Ruiz, “pero esto sólo es un insulto a la inteligencia puesto que cualquiera que viera los telediarios desde hace meses, y los políticos los ven, sabía lo que estaba ocurriendo en China o en Italia y nadie movió un dedo”.