Alejandro Ruiz (Cs) estalla contra la gestión de los temporeros en la región

El diputado de centro ha dejado claro que la problemática de los temporeros y las campañas agrícolas lo trajo Ciudadanos a las Cortes de Castilla-La Mancha, presentando un paquete de medidas sujetas a prevención, contención, cuarentenas, control, vigilancia, PCRs, etc, “y no nos han hecho ni caso”, y ha añadido que, “mañana vamos a tener un problemón encima de la mesa y algún sinvergüenza todavía dirá que no lo veía venir”. Ruiz ha insistido con notable preocupación que con los temporeros se está viviendo “una situación que se agrava y quien tiene que ejercer las acciones para que esto cese, sencillamente no las está cumpliendo”, ha dicho con rotundidad.

En la misma línea, el diputado de centro ha advertido que ya vamos tarde en las medidas educativas, “con una situación en la que ni los padres, ni los profesores, ni los alumnos, ni los centros escolares saben lo que tienen que hacer”, y ha lamentado que, desde las Cortes el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha instado a la consejería de Educación a que se tomen medidas con antelación, “pero no nos están haciendo ni caso, ni tampoco vemos ninguna medida real”.

Finalmente, Ruiz ha mostrado su enfado por ver como arrecian los problemas sanitarios, en educación, el ocio nocturno o en el campo y no "se toma ni una medida real, solo titulares, fotos, cuando llevamos tiempo advirtiéndolo. Dentro de poco lo lamentaremos y alguien se llevará las manos a la cabeza, y nos dirá: no lo vimos venir".

