Amplían el decreto de orfandad para cubrir todos los casos de la violencia de género

Así lo acordó el pasado martes en su reunión de Consejo de Gobierno al aprobar la modificación del Decreto 44/2019 de 21 de mayo que se publicará mañana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.



Hasta ahora, las ayudas a menores en situación de orfandad contempladas en este Decreto se limitaban a aquellos que residían en Castilla-La Mancha, siempre que el último domicilio de las madres también estuviese en la región. Sin embargo, se han detectado casos de menores cuyo domicilio sí está fijado en la comunidad, pero no el de sus madres, por lo que no podía ser perceptores de esta línea de ayudas, una situación que queda paliada con la modificación que se publicará mañana.



De la misma manera, con esta medida se amplía a los supuestos en los que la madre tuviese la residencia en algún municipio de Castilla-La Mancha, pero sus hijas o hijos residan en otra comunidad autónoma.



“La modificación del decreto de las ayudas de orfandad para las huérfanas y los huérfanos de víctimas de violencia de género que han sido asesinadas fue un compromiso del presidente García-Page de hace unos meses y en el que nos pusimos a trabajar de manera inmediata para que todos los niños y niñas que han perdido a su madre por un asesinato cruel machista al menos puedan tener esa ayuda. Esta ayuda ya la tenían en su inmensa mayoría, pero había algunas circunstancias y algunos casos que se nos quedaron fuera y queremos que queden recogidos porque estamos hablando de situaciones extremadamente sensibles y vulnerables a las que el Gobierno de Castilla-La Mancha no podía dar la espalda”.



Con estas palabras lo ha explicado la consejera de Igualdad y Portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, que ha remarcado “la necesidad y la oportunidad” de cambiar el decreto para dar respuesta al cien por cien de los casos, de hecho, según ha explicado “a partir de mañana y con carácter retroactivo aquellos niños que no han podido tener estas ayudas nada partir de mañana las podrán tener”.



Esta modificación cuenta con el aval del Consejo Regional de la Mujer, que en su última reunión celebrada el pasado 9 de enero decidió apoyarla, y también ha pasado los trámites de consulta pública previa a su aprobación.