Atención Primaria de Castilla-La Mancha realizan el seguimiento telefónico de más de 34.000 pacientes

Según la información recopilada por la Dirección General de Atención Primaria del SESCAM, del total de pacientes en seguimiento, más de 20.400 son contactos estrechos de enfermos Covid-19, a los que los profesionales de Atención Primaria están informando de las medidas de aislamiento, así como de los signos y síntomas que deben observar durante este periodo.



Los pacientes que se ponen en contacto con el centro de salud y refieren síntomas de infección respiratoria son evaluados por un profesional, quien realiza un triaje para conocer la gravedad del cuadro y sus características.



En función a ese cribado, se decide si el paciente debe ser programado para una evaluación telefónica periódica en los días siguientes, o que deba ser evaluado por un médico si existen síntomas de alarma. Esta última evaluación puede ser telefónica o, si es necesario, presencial.



Asimismo, están realizando el seguimiento telefónico a otros 13.525 pacientes como caso confirmado o caso posible. Los pacientes con este diagnóstico son valorados telefónicamente con una cadencia que va desde la evaluación diaria hasta tres o cuatro días, dependiendo de las características del paciente y la evaluación del cuadro diario.



En cada uno de estos casos, además del control telefónico también llevan a cabo una valoración presencial en caso de necesitarlo.



Estos profesionales están realizando además una importante labor de acompañamiento, resolución de dudas, seguimiento de altas hospitalarias, apoyo sanitario a las residencias de mayores, así como indicación de derivación hospitalaria en aquellos casos en que sea preciso.



El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha reordenado toda la actividad asistencial de Atención Primaria para asumir la asistencia a los ciudadanos que presentan síntomas o son contactos de enfermos por coronavirus.



Todos los profesionales sanitarios y no sanitarios de los centros de salud y consultorios locales han modificado su labor diaria para incorporar el seguimiento de estos pacientes al resto de labores asistenciales y de prevención que se realizan en el ámbito de la Atención Primaria.



Porque hay pacientes, no afectados por coronavirus, que también siguen requiriendo atención sanitaria y, por ello diariamente los médicos de familia contactan con aquellos que tienen citados, ya que muchas de estas consultas pueden resolverse por teléfono.



Aun así, hay pacientes que deben acudir a la consulta por que sea necesaria una exploración, además de seguir realizándose atención a domicilio, tarea que descansa principalmente en los profesionales de enfermería.



Finalmente, y aunque no siempre de manera presencial, los profesionales de Atención Primaria están realizando otras labores, como la tramitación de recetas y partes de baja, consejos sobre el afrontamiento del aislamiento, acompañamiento del duelo, consejos sobre ejercicio físico y alimentación.