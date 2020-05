Bellido dice que a PP le faltan propuestas viables

En declaraciones a Europa Press, Bellido ha hecho referencia a la sesión plenaria del pasado sábado en el Parlamento de Castilla-La Mancha donde, si bien ha dicho que respeta la posición de la oposición, los 'populares' no presentaron propuestas "que puedan contribuir a salir de este gran desafío, probablemente el más importante en el siglo XXI", algo que "requiere unidad".

"La unión hace la fuerza y la discordia debilita", ha indicado parafraseando al escritor griego Esopo, añadiendo que las sugerencias del PP se limitan a "pedir más EPIs, solicitar test masivos o proponer el presupuesto de dos años para combatir la epidemia".

Por ello, le ha reclamado que "intente formular propuestas viables" como, a su juicio, lo son los acuerdos concretos a los que el Gobierno está llegando con los agentes sociales.

En este punto, ha rechazado la idea de los 'populares' de convocar una Comisión de Investigación contra el Gobierno por su gestión de la pandemia, opinando que lo que pretenden en "instalar en la sociedad la idea de que la crisis la ha traído a Castilla-La Mancha el presidente, Emiliano García-Page". "Con eso no están ayudando a combatir la epidemia, sino que se sirven de la epidemia para combatir al Gobierno".

En opinión de presidente de las Cortes, el PP tendría que desvincularse de Vox. "Le pediría que no intente apoyar su lomo para que Vox cruce el río, que eso es lo que está sucediendo. Porque voz también querrá atacar al PP".

Con todo, no cierra la puerta a que el Partido Popular de la región quiera intervenir en la recuperación, ya que es un partido que "podría ser útil" si aportara ideas para mejorar las propuestas colectivas.

La voluntad es, ha dicho, la de "contar con todos los partidos políticos", siendo el Gobierno el obligado a buscar un gran pacto de reconstrucción.

Da por hecha la "voluntad de diálogo" del Ejecutivo al tiempo que recuerda al PP que "lo patriótico no es desplegar banderas ni llenarse la boca con grandes eslóganes", sino "defender la sanidad publica, defender que pague más quien más tiene o poner propuestas delante de las críticas".

"Esto no va de ganar cuatro votos, sino de ganar el coronavirus. Y si no estamos todos unidos nos debilitaremos y no ganaremos la batalla tan pronto", ha avisado.

Sobre el papel de Cs, considera que ha tenido una postura más "moderada y constructiva", pero ha aprovechado para pedirle apoyo a la prórroga del estado de alarma, ya que considera probado que "sería irresponsable" acabar con la limitación de movimientos. "Sería una irresponsabilidad más que una torpeza".