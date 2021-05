Bellido pide "no dar patadas a la Constitución si queremos nuestros derechos"

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha pedido este lunes "no dar patadas a la Constitución si queremos nuestros derechos", así como ha invitado a disfrutar el Día de la Región "con orgullo de ser castellanomanchego y español, y orgullosos de la comunidad y el país porque tenemos un proyecto común".

Así lo ha expresado Bellido durante su intervención en el acto institucional del Día de la Región, que se celebra en Guadalajara, donde ha hecho un símil por ser ésta una tierra famosa por la miel y, en este sentido, ha aseverado que "si queremos miel, no demos patadas a la colmena; la colmena es la Constitución y la miel nuestros derechos".

Asimismo, ha recalcado que la libertad en España se tiene "gracias a la Constitución", junto con la igualdad, la solidaridad, la autonomía y el progreso", al tiempo que ha apelado a "disfrutar de la libertad respetando nuestras reglas" recogidas en la Carta Magna y en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

El presidente de la Cámara autonómica ha señalado que en este día se celebra desde cualquier punto en el que haya un castellanomanchego que "somos comunidad y autonomía"; comunidad heredera de esas comunidades de Castilla que querían más participación, y autonomía "para sumar y no para destruir, porque no nos identificamos excluyendo y de manera negativa sino positiva, porque somos una parte de España que queremos construir junto a los demás pero con la convicción de no tolerar ser menos que nadie".

Bellido, que se ha sumado a la felicitación a los premiados, al recuerdo a Nicoleta y a la condena tajante al crimen machista ocurrido en Alovera este domingo que, a su juicio, "exige que no le pongamos peros a los que es violencia de género"; ha afirmado que le hace "especial ilusión" que este acto del Día de la Región se celebre en Guadalajara por su vinculación a esta provincia.

También ha recordado que hace dos años, en Albacete, el presidente regional, Emiliano García-Page, le propuso para presidir las Cortes, y en este punto ha tenido un recuerdo para el expresidente del Parlamento autonómico, Jesús Fernández Vaquero, presente en ese acto y que ha fallecido este año, del que ha dicho que fue "un magnífico político y una mejor persona".

Además, ha indicado que el acto de 2020 fue "sobrio" por estar centrado en el duelo por los fallecidos en la pandemia y en el agradecimiento a los servicios esenciales, y ha remarcado que este año 2021 tiene "un ingrediente más que es el de la esperanza", por lo que ha deseado que "ojalá sepamos irradiar esa esperanza desde aquí a toda Castilla-La Mancha y a toda España".

Por otro lado, Bellido ha destacado que las Cortes regionales "se comprometen cada vez más" con la celebración de los grandes eventos de la comunidad autónoma, que respetan la historia pero también quieren "actualizarse y modernizarse" y, para ello, están "embarcadas" en un plan de igualdad, un plan de accesibilidad y un plan de sostenibilidad.

También ha puesto el acento en la "productividad" de este Parlamento, ya que en esta legislatura ha aprobado 22 leyes -12 en el último año- mientras que en otras regiones como Madrid solo se han aprobado dos, y la "inmensa mayoría" de las normativas aprobadas han sido sin votos en contra y por unanimidad.

De entre las leyes aprobadas, Bellido ha resaltado la Ley contra la Despoblación y también ha hecho referencia a la problemática del agua, sobre la que ha dicho que "queremos que todos los ciudadanos tengan derecho al agua pero si se transforma en riqueza, que sea primero aquí en Castilla-La Mancha", si bien ha añadido que la "unidad de acción" de todos los actores implicados está consiguiendo que "demos grandes pasos en materia de agua", ha concluido.