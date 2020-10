Blanca Fernández asegura que las mascarillas de la Junta son seguras y la prueba del mechero no sirve

Las mascarillas que se están repartiendo están homologadas, cumplen con la legislación, han pasado los controles sanitarios y cumplen los requisitos que marca la normativa UNE 0065 2020 que es la que tienen que cumplir. En cuanto a sus características, se trata de mascarillas higiénicas reutilizables con una eficacia de filtración bacteriana superior al 90 por ciento, que aguantan 10 ciclos de lavado, tal y como precisa la información impresa en cada una de las bolsas individuales mediante las cuales se reparten. “Por tanto, son mascarillas seguras para la salud pública, porque con la salud pública no se juega. De manera que pido que no se haga caso de los bulos y nos informemos por fuentes oficiales”, ha añadido la consejera.

La Sociedad Española de Médicos Generales de Familia se ha pronunciado al respecto. En concreto el doctor Lorenzo Armenteros ha explicado que la prueba del mechero no demuestra la validez o no validez de ninguna mascarilla, debido a que lo que filtra es el aire y lo que demuestra es la permeabilidad o la impermeabilidad, pero no la eficacia contra microorganismos.

“Por tanto, una recomendación que todo el mundo debería cumplir y es que las mascarillas que compremos o que nos pongamos tengamos la seguridad de que cumplen la normativa UNE 0065 2020. Las mascarillas de la Junta la cumplen, han pasado por todos los controles sanitarios y quiero lanzar un mensaje de tranquilidad porque aquí son los expertos quienes deben opinar, si no, esto se convierte en un ruido insoportable que genera incertidumbre e inseguridad en la ciudadanía”, ha concluido la consejera.

Reunión esta tarde en Ávila para decidir el cierre

Blanca Fernández, además ha afirmado que el Gobierno de Castilla-La Mancha “tiene puestas expectativas positivas” en que la reunión que va a mantener esta tarde el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “sea constructiva porque son momentos de colaboración y no de confrontación”.

“El ánimo del presidente de Castilla-La Mancha es encontrar un clima de colaboración y que esas medidas puedan ser coordinadas”, ha remarcado la consejera portavoz.

Blanca Fernández ha explicado al respecto que el Ejecutivo regional coincide con el de Castilla y León, tal como ha manifestado esta misma mañana su presidente Alfonso Fernández Mañueco, en que el confinamiento perimetral de las tres comunidades debería ser una medida tomada por consenso, “por acuerdo de las tres partes y no contra nadie, porque entendemos que no es el momento de confrontar sino de proteger la salud pública”.

La consejera también ha lanzado la siguiente reflexión, y es que Castilla-La Mancha asiste a esta reunión con el ánimo de proteger la salud pública de la ciudadanía de la Región, pero también con responsabilidad hacia la de las demás comunidades autónomas, especialmente las limítrofes con las que hay un diálogo fluido, tanto desde la Presidencia como desde las respectivas consejerías de Sanidad.