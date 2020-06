Blanca Fernández espera que la Comisión sobre el Coronavirus "sea útil"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ve con buenos ojos la creación de una comisión de estudio en las Cortes para abordar los efectos del coronavirus y espera que sea "útil" y que "no se convierta en un circo" porque "los circos son muy entretenidos desde el punto de vista mediático pero son muy poco útiles para la vida de la gente".

Tras recordar que esta comisión de estudio forma parte del pacto con Ciudadanos para firmar el llamado Pacto de la Reconstrucción de la región tras la crisis sanitaria, la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha dicho que una iniciativa como ésta es "razonable" porque "nos ha pasado algo muy serio".

"Ha sido una pandemia terrible que ha sometido a una tensión inaudita e inédita al sistema público de salud con un aumento de los fallecimientos muy considerable y muy doloroso", ha admitido.

Por tanto, ha explicado, esta comisión de estudio "tiene la función de analizar qué es lo que ha pasado, qué se ha hecho, dónde nos hemos equivocado y dónde hemos acertado", así como sacar conclusiones para ver cómo "fortalecemos el sistema público de salud de cara a posibles crisis sanitarias" en el futuro.

Finalmente, Blanca Fernández ha concluido diciendo que esta comisión es "una decisión acertada y valiente".

Reparto de mascarillas

El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue tomando medidas para proteger la salud pública y avanzar con seguridad en la desescalada al poner a la venta hoy mismo en las oficinas de farmacia de la región 5,4 millones de mascarillas que hay que sumar a los otros 5 millones que en las últimas semanas se han distribuido en los hogares castellano-manchegos a través de Correos.



Las mascarillas se podrán retirar a lo largo de todo el mes de junio para evitar aglomeraciones y para hacerlo bastará con presentar la tarjeta sanitaria. Cada paquete contiene 3 unidades y su precio es reducido, oscilando entre 1 y 1,2 euros en función del tipo de tarjeta sanitaria de la que cada persona sea beneficiaria, mientras que serán totalmente gratuitas para los pensionistas.



Las personas que pueden retirar estas mascarillas son las beneficiarias de la tarjeta sanitaria del SESCAM, las que están aseguradas a través de Muface, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y de la Mutualidad General Judicial.



“Se trata de un esfuerzo por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para proteger la salud de todas las personas, importante siempre a lo largo de esta pandemia, pero más en la medida en la que vamos recuperando derechos a la hora de poder movernos para trabajar, salir a pasear, etc.”, ha explicado la consejera de Igualdad y Portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, que ha comparecido esta mañana para informar de esta y otras cuestiones.



En relación con las mascarillas, la consejera ha recordado que su utilización es obligatoria en espacios cerrados, vías públicas y en espacios al aire libre siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 2 metros. También se mantiene la obligación de usarla en el transporte público y en vehículos privados, siempre y cuando las personas que se transporta en esos vehículos privados no sean convivientes; por otro lado, el uso de las mascarillas está exceptuado por motivos de salud, en algunos casos por causa de fuerza mayor o por necesidad entre la población de personas con discapacidad y con dependencia en algunos supuestos.



La responsabilidad individual es irrenunciable



Blanca Fernández ha recordado que hoy mismo pasan a fase 2 las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo y en ese sentido ha vuelto a pedir a toda la ciudadanía un ejercicio de responsabilidad y prudencia. “Es muy importante en este nuevo paso de fase que seamos conscientes de que la responsabilidad individual es esencial, estratégica e irrenunciable. Esa responsabilidad es la que nos hará poder vencer al virus y poder proteger la salud de toda la ciudadanía, pero especialmente la de las personas mayores y aquellas que tienen patologías que les hacen más vulnerables al COVID-19”, ha indicado.



Inversión en tecnología sanitaria



La portavoz ha recordado que hoy se inician las obras en el Hospital de Villarrobledo para la instalación de una resonancia magnética que contará con una inversión de 900.000 euros, tanto la obra como la instalación de la propia maquinaria. Esta resonancia está incluida en el Plan de Renovación Tecnológica del SESCAM, puesto en marcha en los últimos años con una inversión aproximada hasta la fecha de unos 30 millones de euros.

Este equipo adquirido para el Hospital de Villarrobledo es una resonancia magnética de alto campo, con un software de los más avanzados del mercado que permitirá la realización de estudios avanzados, de máxima calidad para el diagnóstico de enfermedades de diferente tipo como las neurológicas, cardiacas, del tubo digestivo, prostáticas, mamarias y fetales, entre otras.



La previsión es que con esta nueva resonancia magnética se realicen alrededor de 5.000 pruebas anuales, lo que permitirá cubrir la demanda de la población de esta área sanitaria y evitar que los pacientes de la comarca tengan que desplazarse para hacerse este tipo de estudios diagnósticos a otros hospitales.



Se trata en definitiva de un “esfuerzo colectivo” para seguir impulsando las infraestructuras sanitarias, dotándolas del suficiente de personal cualificado y de tecnología sanitaria avanzada: “seguir mejorando el sistema público de salud es uno de los objetivos que se marcó el presidente Emiliano García-Page hace cinco años porque sabemos que también en materia de salud la igualdad es esencial y tiene que dar igual la tarjeta bancaria, la cuenta del banco la nómina que cobremos o que no cobremos para poder ser asistidos en igualdad de condiciones”, ha concluido.