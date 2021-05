Casi 3.000 personas y 250 medios en la lucha contra los incendios forestales en Castilla-La Mancha

Así lo ha manifestado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, este jueves en la presentación de la campaña de prevención y lucha contra los incendios forestales de Castilla-La Mancha, que coincidiendo con el inicio de la campaña de alto riesgo de cara a los meses de verano ha presentado los detalles del dispositivo del Plan Infocam, haciendo hincapié que “está operativo todo el año realizando no solo labores de extinción, si no también trabajos de prevención en el monte que reforzamos cada año y atendiendo otras emergencias”, ha recalcado.



El Gobierno regional resalta así el valor de los trabajos forestales de prevención que el dispositivo realiza fuera de la campaña de verano, “lo que contribuye a fijar población en nuestros pueblos y a fortalecer un modelo de gestión territorial ante los incendios más sostenible tanto ambiental, como social y económicamente”, ha asegurado Escudero.



En este acto, en el que el consejero ha estado acompañado por el viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán; el director general de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero; y el director técnico del Centro Operativo Regional, Nicolás López, ha reseñado que el dispositivo de este año es análogo al de campañas anteriores pero reforzado en varios aspectos técnicos y humanos, destinando 39,8 millones de euros para la extinción y 50,9 millones de euros a la prevención.



Como ha manifestado Escudero, en esta campaña se ha trabajado para mejorar el dispositivo buscando aumentar su eficacia y rapidez de respuesta, con medios aéreos más versátiles; se ha apostado por la seguridad del personal con el incremento y modernización de medios terrestres y vehículos; la adecuación y construcción de nuevas bases de retén para mejorar la comodidad del personal y adoptar procesos de eficiencia energética; el aumento de las hectáreas trabajadas de forma preventiva; y la apuesta por el refuerzo en el personal durante todo el año.



Medios para la campaña de extinción



En lo que respecta a la campaña de extinción, el Plan Infocam dispone este año de 29 medios aéreos, cuatro aeronaves más que el año pasado, entre los que destacan la incorporación de un helicóptero de apoyo a la coordinación de la extinción y mando (con base en el Centro Operativo Regional en Toledo), capaz de realizar labores urgentes de transporte para la coordinación y refuerzo en la extinción. La disponibilidad de dos helicópteros superpuma, una aeronave capaz de transportar 19 personas y descargar 3.000 litros de agua y cuatro aviones anfibios con capacidad de hasta 3.100 litros, con posibilidad de carga en vuelo sobre láminas de agua y de carga en tierra. A estos medios aéreos se suman 19 helicópteros ligeros, un avión de carga en tierra y dos aviones de coordinación.



Por su parte, los 221 medios terrestres del Plan Infocam son: 13 brigadas helitransportadas, 51 brigadas terrestres, 48 autobombas, 37 autobombas–retén, cinco nodrizas, 45 patrullas móviles, dos unidad de comunicaciones, dos patrullas de refuerzo y 18 equipos de maquinaria pesada.



Otra de las novedades importantes es que este año 2021 se dispone de un dron equipado con tecnología de captación de imágenes en el espectro visible y térmico para actuaciones diurnas o nocturnas que dotará al dispositivo de una evaluación y monitorización de la emergencia y de sus afecciones a personas o bienes más rápida, segura a distancia y sobre zonas no accesibles para evaluar la atención en situaciones de riesgo.



A estos medios, se añaden los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto con base en Castilla-La Mancha, como son un helicóptero bombardero KAMOV de 4.500 litros de capacidad ubicado en Las Minas-Hiendelaencina (Guadalajara); dos Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) formada por dos helicópteros semipesados y 18 combatientes cada brigada con base en Prado de los Esquiladores (Cuenca) y La Iglesuela (Toledo); un avión anfibio de 5.500 litros de capacidad ubicado en la base aérea de Los Llanos (Albacete), así como dos retenes terrestres, dos autobombas y un equipo de maquinaria pesada en el Parque Nacional de Cabañeros; y un retén terrestre y una autobomba en el de las Tablas de Daimiel, más un retén en Quintos de Mora (Toledo).



Además, este año se ha puesto especial interés en el refuerzo del capital humano del dispositivo pues de las casi 3000 personas; con 21 nuevos técnicos con labores de mando y dirección, los nuevos agentes medioambientales. Además de una psicóloga/o con el objetivo de contribuir a la estabilidad de todo el personal.



50,9 millones en prevención y 10.000 hectáreas tratadas



En Castilla-La Mancha la lucha contra los incendios forestales se realiza durante todo el año y se compone de tareas forestales de prevención y la propia campaña de verano de extinción. Es más, los trabajos selvícolas de prevención, están dotados de un presupuesto superior a 50,9 millones euros para este 2021 (un 14% más con respecto al 2020) y se realizan más de 10.000 hectáreas de áreas de defensa cortafuegos al año, un 30% más con respecto al último año.



“Estas labores de prevención protegen no sólo a esas 10.000 hectáreas, sino que, debido a estos trabajos en áreas de defensa o protección ante incendios, se garantiza una mayor seguridad y eficiencia en la extinción”, ha recalcado José Luis Escudero, haciendo hincapié en la colaboración de las entidades locales en las labores de limpieza de parcelas, solares o bordes de caminos, para reducir el riesgo de propagación de incendios en la interfaz urbano-forestal o agrícola.



Campaña de concienciación: ‘La naturaleza depende de ti’



Por otro lado, el consejero ha presentado la nueva imagen de la campaña de comunicación en la línea con la campaña iniciada el pasado año. “Queremos ir un paso más allá e implicar a la ciudadanía en la protección de los bosques de Castilla-La Mancha, ya que más del 90 por ciento de los incendios forestales están originados por la mano del hombre, por accidentes, descuidos o malas prácticas”, ha reseñado.



“La protección de nuestro patrimonio natural está en manos de toda la ciudadanía quienes tenemos la responsabilidad de no poner en peligro nuestras vidas y nuestro patrimonio natural, de cuidar nuestros bosques, parajes y enclaves naturales, por eso hemos decidido que el mensaje central de la campaña sea ‘La naturaleza depende de ti’, continuando con las ideas fuerza del pasado año #PlantaCara #EresEsencial”, ha incidido Escudero.



Esta campaña de comunicación y concienciación busca hacer partícipe a toda la población de Castilla-La Mancha en un reto que es, sin duda, común como es la lucha contra los incendios forestales. “La profesionalidad del dispositivo y su eficacia está más que demostrada, como ha confirmado su trabajo incansable en cientos de emergencias, pero la responsabilidad de la ciudadanía es fundamental en la lucha contra los incendios forestales. Estaremos en redes sociales y medios de comunicación reforzando esta idea durante el verano”, ha recalcado.



Asimismo, durante este año se va a continuar con la publicación diaria del Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales o IPP, un indicador que refleja el riesgo de propagación del fuego en el medio natural. “Más del 90% de los incendios forestales están originados por las actividades humanas, ya sean accidentes, negligencias e incluso intencionados, por lo que debemos continuar concienciando a la ciudadanía de que la mejor manera de evitar estas emergencias es la prevención y evitar las situaciones de riesgo”, ha dicho el consejero.



Por ello, ha terminado pidiendo responsabilidad y prudencia, no utilizar el fuego en los periodos de riesgo elevado de incendios, avisar al 112 en caso de detectar un incendio. Y también, denunciar cualquier uso irresponsable que observen en el uso del fuego.