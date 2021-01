Castilla-La Mancha anunciará hoy, miércoles 13, medidas "bastante contundentes" para frenar los contagios

Y es que la también consejera de Igualdad ha indicado que en estos momentos el comité técnico que toma las decisiones en Castilla-La Mancha está reunido para ver qué tipo de medidas se implementan para frenar los contagios, que tiene un ritmo de crecimiento alarmante en la región, y ya es la cuarta comunidad autónoma con más incidencia acumulada en los últimos 14 días, y eso que los datos de ese periodo están un poco distorsionados por la acumulación de festivos, días en los que se hacen menos pruebas.

Así, la región tiene una incidencia de 595,66 casos por cada 100.000, muy cerca de Madrid y Baleares, comunidades autónomas sobre los 600 casos por 100 habitantes.

Se descarta el confinamiento, de momento

Además, la portavoz del Gobierno regional ha dicho que no se «renuncia» a la medida del confinamiento domiciliario de la población, con el objetivo de evitar las consecuencias económicas que supone, pero por el momento no se va a implementar. «Hay que intentar que los datos epidemiológicos no nos obliguen», ha remarcado Fernández, pues que sería «muy dañino» para la economía castellanomanchega.