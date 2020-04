Castilla-La Mancha compra otros 40.000 test rápidos y completará 100.000 pruebas en próximos días

Así lo ha puesto de manifiesto en una entrevista con CMMedia recogida por Europa Press, donde ha aseverado que estas pruebas cuentan con homologación americana, europea y también del Instituto Carlos III, con "un nivel de eficacia extraordinario".

Por ello, en próximos días Castilla-La Mancha habrá podido completar un total de 100.000 pruebas, en las que pretende priorizar a personal sanitario y agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Más de 1.300 test rápidos ya realizados

Por otro lado, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una entrevista en un programa televisivo de ámbito nacional, confirmaba que, a través de la Consejería de Sanidad, ya han realizado más de 1.300 test rápidos a profesionales sanitarios y residentes de centros socio-sanitarios.



Fernández Sanz ha explicado que las ventajas de usar estos test rápidos son que el diagnóstico se obtiene en quince minutos. “Estos test no deben hacerse a personas que no tengan síntomas, ya que lo que hacen es comprobar si hay anticuerpos y se debe realizar solo en personas que tienen síntomas, en aquellos en lo que hay sospecha de enfermedad o en aquellos que sabemos que tienen la enfermedad”, ha dicho.



Respecto a la capacidad asistencial que tiene en estos momentos Castilla-La Mancha, Fernández Sanz ha destacado que hoy en nuestra red de hospitales hemos amanecido con 30 camas libres en unidades de críticos y 600 camas convencionales libres en la red asistencial, destacando que este trabajo en red ha permitido dar respuesta a la gran afluencia de pacientes que tuvimos la semana pasada.



En ese sentido, el consejero ha destacado que los ingresos hospitalarios provenientes de Urgencias la semana pasada ascendían al 56 por ciento, mientras que en la jornada del miércoles y jueves sólo requirieron ingreso hospitalario el 36 y el 35 por ciento respectivamente de la población que acude a las Urgencias Hospitalarias.



Preguntado por la seguridad de los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha, Fernández Sanz ha explicado que ya se han distribuido más de 6 millones de productos de material de protección individual y en los próximos días se continuará procediendo a diversas entregas más.



En este sentido, Fernández Sanz ha dicho sentirse sorprendido con las declaraciones del presidente del Sindicato Médico en Castilla-La Mancha, ayer en el mismo programa, donde afirmaba que los profesionales sanitarios no tenían suficientes equipos de protección. “Desde su casa decía que no hay EPIS y a mí me gustaría que, teniendo la posibilidad de incorporarse a la asistencia sanitaria, porque es médico y tiene la posibilidad de incorporarse, pero lo dice desde su casa, que sepa que estamos intentando que sea la realidad que todos tengan unos equipos adecuados, pero que nadie dude que lo que nos preocupa es que los profesionales sanitarios se encuentren bien”.



Respecto a los 150 respiradores que ha adquirido el Gobierno de Castilla-La Mancha y que se encuentran retenidos en Turquía, Fernández Sanz ha explicado que “gracias a las negociaciones llevadas a cabo por nuestro presidente Emiliano García-Page junto a los ministros de Sanidad y de Exteriores del Gobierno de España, con el gobierno de Ankara, la situación está a punto de desbloquearse”.