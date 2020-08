Castilla-La Mancha confirma hoy 50 nuevos positivos con coronavirus y corrige los 146 casos de ayer

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado hoy, 4 de agosto, 50 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas detectados a través de PCR en la Comunidad Autónoma. Al mismo tiempo confirma que la información ofrecida de ayer" se produjo un desajuste en los datos correspondientes al fin de semana, en concreto en lo relativo al número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia y al número de fallecidos", dicen. Sin embargo las sumas eran correctas, así que en contra de los que dice la Junta, el error no es solo en el acumulado, sino que también estaba en los sumandos. Sin embargo la Junta no facilita nuevamente todos los datos, sino que se limita a decir que el número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia a día de hoy es de 19.003 y no 19.015 como se informó ayer, luego ayer no había 146 nuevos casos de todo el fin de semana, sino que tienen que ser 84 (Nº acumulado de casos a 31/07 - Nº acumulado de casos a 04/08 + Nuevos casos 04/08); 18.869-19.003+50= 84). Lo mismo ocurre con los fallecidos el número acumulado desde el inicio de la pandemia es de 3.088 y no 3.092 como se informó ayer. Luego en el fin de semana no había 7 fallecimientos, sino 3.