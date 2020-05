Castilla-La Mancha contará en la primera quincena de julio con el Proyecto de Ley de reserva de material de sanitario





Así lo ha anunciado este miércoles durante la visita que García-Page ha realizado a la empresa de ingeniería Tecnobit, filial del Grupo Oesía en Valdepeñas (Ciudad Real), enfocada a la ingeniería electrónica en los sectores de seguridad, defensa y aeroespacial. Una visita en la que el presidente ha estado acompañado por el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; y el presidente ejecutivo de TECNOBIT-Grupo OESIA, Luis Furnells.



El presidente ha aprovechado su intervención para recordar que “no vamos a dejar de tomar medidas sanitarias, económicas y de apoyo social hasta diciembre”, con el objetivo de “ir adaptándonos a la realidad y para saber que cuando esto acabe, despegaremos”.



En este sentido, ha garantizado que durante todo este tiempo de crisis sanitaria, todos los proyectos públicos que tenía el Gobierno regional “no han estado parados, sino horneándose”, y se reactivarán en cuanto se pueda. Asimismo, ha subrayado que “ya ha sido importante recuperar a la región de la pandemia económica”, y por ello, no va a haber “desescalada de servicios públicos, al revés, escalaremos en ellos”.



Agradecido por el preacuerdo con Ciudadanos



García-Page se ha referido también al preacuerdo alcanzado por PSOE y Cs para la recuperación de Castilla-La Mancha, que abarca seis ámbitos referidos a sanidad, educación, bienestar social, economía, hacienda y administraciones públicas.



“Estoy muy agradecido a la actitud que he visto en Cs en la región, en línea con lo que estamos viendo en Cs a nivel nacional”, ha señalado el presidente, al tiempo que ha añadido que ello permite hoy tener ya un acuerdo inicial “que estamos terminando y que no quiero dar por cerrado, ya que nos ha llevado a acercar posiciones en medidas como la de pasar de 25 a 35 millones de euros en ayudas a autónomos”.



Del mismo modo, ha recordado que el Partido Popular regional sigue invitado a participar del mismo, si así lo desea, y se ha preguntado qué tiene que pasar “para que en este país algo nos ponga de acuerdo a todos, sin excepciones”.



Apertura de piscinas y más mascarillas para la población



La semana que viene se pondrán a disposición de los castellano-manchegos otros cinco millones de mascarillas a través de las farmacias y a un precio simbólico, ha recordado el presidente. Para ello, solo será necesario presentar la tarjeta sanitaria.



“El retorno a la convivencia en la calle tiene que ser prudente y requiere de medidas”, ha puntualizado García-Page. Por ello, también ha recordado las medidas higiene que tienen que tomar los hosteleros, como hidrogeles o mamparas. “Supone un gasto añadido y por eso estamos dispuestos a colaborar como institución”, ha añadido, en referencia al decreto de ayudas para la adquisición de material de protección sanitaria aprobado ayer y dotado con 3,1 millones de euros.



Además, el presidente castellano-manchego ha confirmado que se va a permitir la apertura de piscinas públicas y privadas en el territorio regional “siempre bajo controles de seguridad y control”.



Fiesta taurina



El jefe del Ejecutivo autonómico también ha anunciado un acuerdo con las empresas del sector taurino para que la ciudadanía pueda acceda de forma segura, a través de la televisión, al espectáculo taurino, y con el objetivo de que “no se apague la llama de la afición”. Por ello, “vamos a intentar organizar festejos, con las limitaciones y de forma muy reducida, pero sobre todo para mantener el simbolismo de nuestras señas de identidad”, ha comprometido.



Tecnobit, una empresa “que no ha mirado para otro lado”



En Tecnobit se han fabricado respiradores, así como accesorios que permiten duplicar la capacidad de los grandes respiradores y más de dos mil viseras protectoras. Además, el Grupo Oesía ha sido impulsor del Corredor Aéreo Sanitario.



Gracias a este Corredor, ha sido posible traer a España 80 millones de unidades de material sanitario, según ha confirmado durante su intervención el presidente ejecutivo de TECNOBIT-Grupo OESIA, Luis Furnells, quien también ha abogado por seguir invirtiendo en la industria española, especialmente en materia de sanidad y de seguridad, y por continuar con la colaboración público-privada.



Por ello, García-Page ha querido felicitar y dar las gracias a esta empresa “pionera, innovadora y puntera, de la que presumimos siempre, que cuando ha llegado el momento no ha mirado para otro lado, y ha hecho un importante esfuerzo reconvertir a parte de sus trabajadores, orientándoles a esta nueva actividad”.



Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha agradecido la labor del sector empresarial de la región, de la que ha dicho sentirse “muy orgullosa” y ha puesto especial énfasis en el Corredor Aéreo Sanitario impulsado por Oesía, que supuso “mucha ayuda en la gestión inicial” de la pandemia, y gracias al cual “hemos podido traer 1,7 millones de mascarillas” a Castilla-La Mancha, ha señalado.