Castilla-La Mancha cuenta con una reserva de 700.000 test de antígenos

Así lo ha señalado el jefe del Ejecutivo autonómico, esta mañana en el Palacio de Fuensalida, en el transcurso de la firma del ´Protocolo General para impulsar la remodelación integral del Paseo de San Gregorio - Zona del Bosque´, el espacio verde más singular de Puertollano (Ciudad Real). Obra que se llevará a cabo gracias a la colaboración institucional entre el Gobierno de Castilla-La Mancha con la Diputación Provincial de Ciudad Real y el consistorio puertollanense.

En este marco, García-Page ha subrayado que la Comunidad Autónoma cuenta “desde hace mes y medio” con este tipo de pruebas con las que “vamos a poder resolver muchísimos problemas en urgencias, en residencias, en colectivos de riesgo”, ha explicado. A este respecto, el presidente regional ha incidido en la conveniencia de contar con test de antígenos “que nos van a dar resultados en minutos”, con lo que “vamos a poder evitar horas perdidas a la espera de resultados que luego resultan negativos”, ha indicado el jefe del Ejecutivo castellanomanchego.

“La Sanidad es cosa nuestra”

El presidente de Castilla-La Mancha se ha referido a unas declaraciones del presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, sobre las que García-Page ha señalado que “probablemente dicen que la pandemia es competencia exclusiva del Estado porque ellos no gobiernan el Estado”. Asimismo, el presidente autonómico ha garantizado “que nosotros no nos perdemos en debates” y ha reconocido que “lo peor que me podría permitir como presidente es haberme quedado escondido, para mí es bastante mejor dar la cara”, ha añadido.

En este marco, García-Page ha subrayado que “la Sanidad es cosa nuestra, estamos orgullosos”. Al mismo tiempo, el jefe del Ejecutivo regional ha recordado que “hemos incrementado un 46 por ciento la atención sanitaria” en Castilla-La Mancha, un “esfuerzo que no tiene parangón” ha valorado al tiempo que ha detallado que “tenemos 50 obras de distinto tamaño, tenemos más contratación de personal y más rastreadores por habitante que ninguna, porque también en proporción sufrimos más que ninguna”, ha concluido.