Castilla-La Mancha cumple ya hoy los criterios para pasar a la Fase 1 de desescalado

Fernández Sanz ha explicado que “actualmente, en Castilla-La Mancha tenemos un incremento de casos negativo, concretamente de -15,4 por ciento y el nivel de contagios es de 0,49 por persona, lo que nos sitúa como la Comunidad Autónoma que menos contagia de toda España”.



“Estos datos nos obligan a seguir actuando con responsabilidad y ayer mantuvimos una nueva reunión con el Ministerio de Sanidad, tras la cual se nos remitió el documento del Gobierno de España para el desescalamiento”, ha señalado el consejero de Sanidad, recordando que “cumplimos en número de camas disponibles y con capacidad para triplicar los puestos UCI. Estos tres indicadores nos harían entrar en la Fase 1”.



El consejero, en ese sentido, ha recordado que actualmente estamos en Fase 0, caracterizada por la salida de los menores de 14 años a las calles y en los próximos días se podrá salir a realizar ejercicio físico.



En este contexto, Fernández Sanz ha estimado que la Fase 1 se producirá dentro de 15 días, y “ya estamos trabajando para llegar a ella”, aseguraba el consejero, explicando que “nuestro principal objetivo es la Salud Pública de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha”.



“Llevamos tres meses y medio aprendiendo día a día de este virus”, explicó Fernández Sanz y ha añadido que “ahora sabemos de lo importante que es identificar las fuentes de contagio. Tenemos que prevenirlas, haciendo una correcta asistencia sanitaria y extremando las medidas”.



Así, Fernández Sanz ha recordado que en el inicio de la pandemia, compramos, camas, respiradores, diverso material y matizaba que “hoy esto no ocurriría, ya los tenemos adquiridos y daríamos una respuesta rápida”, realizando una llamada para tener un modelo eficaz de alerta epidemiológica a nivel nacional.



El consejero ha avanzado que en el día de ayer el Ministerio “nos hizo llegar un documento de desescalado con unos indicadores claros en cuatro puntos: Salud Pública, Movilidad, Dimensión Social y Actividad Económica y hasta que estos datos no estén actualizados y aprobados por el Ministerio, no podremos avanzar a la Fase 1”.





Bolsas de cinco mascarillas por dos euros en las farmacias



Asimismo, el consejero de Sanidad ha valorado la reunión mantenida hoy con los Colegios de Farmacéuticos de las cinco provincias de Castilla-La Mancha y el presidente Emiliano García-Page.



El presidente de Castilla-La Mancha les ha trasladado el agradecimiento por su trabajo y además la población de la región va a poder acceder a otros cinco millones de mascarillas quirúrgicas a través de las Oficinas de Farmacia por medio de la tarjeta sanitaria.



“Será igual que si retiraran un medicamento y se ofrecerán en bolsas de cinco unidades, como las que el Gobierno de Castilla-La Mancha está distribuyendo a través de Correos en todos los domicilios de la región”, ha detallado Fernández Sanz, explicando que el precio aproximado de cada bolsa rondará los dos euros.