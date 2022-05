Castilla-La Mancha deroga “toda la normativa” relativa al Covid a partir del lunes

Emiliano García-Page hacía estas declaraciones durante la clausura de la entrega de los ´Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha 2021´ en la que se ha reconocido el trabajo de los profesionales de este ámbito que, “en la discreción más absoluta”, contribuyen a “garantizar que una sociedad no pierda la inquietud”, ha enfatizado. Asimismo, ha aplaudido la decisión de “recuperar estos premios” porque “una sociedad que no agradece el esfuerzo y que no usa a los que triunfan como ejemplo para los que tienen que hacerlo mañana, no sabe por dónde ir”, ha justificado.



“Estamos viviendo un momento enormemente trascendente para la investigación mundial”, ha proseguido el presidente autonómico, que se ha mostrado favorable a “actualizar” y “depurar” la legislación puesta en marcha a raíz de la pandemia, dado que “la parte de emergencia está controlada”, ha asegurado, en contraposición al “tsunami” provocado por la primera ola.



“Hemos llegado a una conclusión social, económica, cultural y científica de que la situación la podemos abordar de otra forma”, ha señalado el presidente García-Page, al tiempo que ha considerado que la superación de la pandemia constituye “uno de los grandes avances científicos de la humanidad”, en el marco de una “respuesta verdaderamente extraordinaria” en referencia a la creación y aplicación de las diferentes vacunas contra el coronavirus.