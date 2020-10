Castilla-La Mancha entre las comunidades que menos PCR realiza

Por debajo de Castilla-La Mancha sólo se encuentran la Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Andalucía, Melilla y Ceuta, y ninguna de estas regiones tiene incidencias de la pandemia tan altas como las de Castilla-La Mancha.

Si destaca Castilla-La Mancha en el apartado de otras pruebas de anticuerpos, con una tasa de 50,68 por 100.000 habitantes, en segundo lugar detrás de Andalucía, y mejora en el apartado de test rápidos Anticuerpos, con una tasa de 90,83 pruebas por 100.000 habitantes, que está en el séptimo lugar.

Evidentemente con estos datos no se puede afirmar que Castilla-La Mancha "es la región de Europa que más test por habitante está haciendo”, como hacía hoy el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, ni aún sumando todo tipo de pruebas, cosa que el propio Ministerio no hace, porque no son equiparables, siendo los PCR los de más consideración en la detección de contagios.

Eusebio Robles apunta que su información se basa en el Informe sobre el Estado de las Regiones y las Ciudades de la Unión Europea, que se ha dado a conocer hoy, pero lo que dice este informe literalmente es esto: "Las autoridades regionales en Europa movilizaron rápidamente recursos para comprar equipos de prueba diagnóstica COVID-‐19 y comenzaron a hacer tests (región de Bruselas (BE), Castilla-La Mancha (ES)".

Efectivamente, García-Page, anunció la compra de nueve robots, nueve máquinas especiales para procesar test de diagnóstico TMA, que son similares a los PCR, con una fiabilidad del 100%, capaces de aportar resultados en minutos, que realizarían hasta 10.000 pruebas diarias, y el 29 de mayo aseguraban que los cinco primeros de estos 9 robots, ya estaban instalados en los hospitales de las capitales de provincia. Si se están realizando ya ese número de pruebas o no, no lo sabemos, pero al menos no las contabiliza el Ministerio de Sanidad, en los últimos datos.

El Informe sobre el Estado de las Regiones y las Ciudades de la Unión Europe

Independientemente de la cuestión de los test el mencionado informe sobre el Estado de las Regiones y las Ciudades de la Unión Europea que se ha dado a conocer hoy, y que analiza el impacto económico de la Covid-19, sobre las distintas regiones, si realiza diversos reconocimientos a Castilla-La Mancha, como el Plan de Contingencia para atender a las Residencias de Mayores, el incremento de camas UCi (después de apuntar que tenía una de los ratios más bajos de Europa), y el reparto de mascarillas entre la población " con la distribución gratuita de mascarillas llegó a más de 830.000 personas en junio de 2020", dice literalmente, así como el impulso a la fabricación de mascarillas en el propio territorio.

Por contra el informe también señala que Castilla-la Mancha es una de las regiones de Europas más afectada por la pandemia y con la tercera tasa de letalidad más elevada, con un 16,5%, sólo superado por Lombardía en Italia y Valonia en Bélgica.

También coloca a Castilla-La Mancha entre las regiones con una de las tasa más baja de profesionales de la salud, con un 7%, un punto por encima de Madrid, pero por detrás de Extremadura, Castilla y León o Murcia.

Con todos estos factores lo que el informe determina es el impacto económico de la pandemia en cada región y su vulnerabilidad, y determina que las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares y Castilla y León se encuentran entre las regiones de la Unión Europea más vulnerables al impacto económico de la Covid-19, al igual que la región de París en Francia, la mayor parte de Italia y zonas de Grecia y el Este. A Castilla-La Mancha la coloca con una vulnerabilidad media-alta, en el rango inmediato de valoración.

El estudio demuestra que las regiones que han registrado un mayor número de contagios y fallecimientos por la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 "no son necesariamente los más golpeados económicamente", puesto que esto depende de una serie de factores adicionales.

Por último el informe concluye que los planes de recuperación tendrán que adaptarse a las necesidades específicas de las regiones y estar basadas en un "cuidadoso análisis" de las mismas.

Aquí el enlace al informe completo del informe del Comité de Regiones: https://cor.europa.eu/en/our-work/EURegionalBarometerDocs/4370-Barometer%20optimized.pdf