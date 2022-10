Castilla-La Mancha es la quinta comunidad con la renta media por persona más baja

El 27,4 % de la población castellanomanchega está en riesgo de pobreza, Y un 44,6 % tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes. Somos la quinta comunidad con la renta media por persona más baja. Sólo detrás de Andalucía, Canarias, Extremadura y Murcia. Estos datos del Instituto Nacional de Estadística ponen de manifiesto la complicada situación de muchas familias castellanomanchegas que cada vez ven más mermada su calidad de vida.

Otra de las cifras que preocupan especialmente es la relativa a la dificultad para pagar los gastos de la vivienda. Los retrasos en el pago de la hipoteca, el alquiler y los recibos del gas o la luz aumentan en Castilla-La Mancha. En 2021 un 13,6 % de las familias de la región no pudieron mantener una temperatura adecuada en su vivienda. Una cifra que sin duda va a empeorar este invierno, debido a que los precios han subido considerablemente.

Desde UGT CLM, inciden en la necesidad urgente de subir los salarios en la región y de incorporar cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos.

La responsable de Políticas Sociales de UGT CLM; Azucena Dombriz ha resaltado la importancia de tomar medidas urgentes.

“Hay que actuar de manera inmediata y directa para que la situación no empeore todavía más. El año pasado cerca de un 4 % de las familias castellanomanchegas no podían permitirse una comida de carne o pescado al menos cada dos días. Esto sin duda está empeorando en este 2022. La cesta de la compra no deja de subir. Las hipotecas, la luz, el combustible. Y los sueldos continúan congelados, e incluso en muchos casos bajan. Los hogares de la región están pagando el pato de una situación insostenible y o se actúa de manera inmediata. O las cifras de pobreza se dispararán todavía más en nuestra comunidad”.

Desde el sindicato destacan también la necesidad de controlar los precios y limitar los márgenes de beneficios de las empresas.