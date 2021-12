Castilla-La Mancha pone en marcha el Plan de Alquiler con Garantías Especiales

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha presentado este programa acompañado de la directora general de Vivienda, Inés Sandoval, y ha destacado que “es una alternativa desde las ideas propias que tiene Castilla-La Mancha, ya que no podemos solamente abonarnos a una idea que es mirar para otro lado, o a otra idea que es imponer limitaciones en el precio del alquiler”; y en este sentido, ha remarcado que “esto tiene mucho que ver con lo que en Castilla-La Mancha siempre hemos pensado: ideas propias que aporten soluciones reales a la gente”.



En este sentido, el consejero de Fomento ha hecho hincapié en que con este plan “queremos incentivar antes que imponer; y de ahí que lo que persigue este programa es poner vivienda en alquiler a precios asequibles a cambio de una ayuda que irá de mayor a menor cuantía en función de zonas y que va a estar dirigida a que los particulares ganen certidumbre pudiendo contratar un seguro de impago, de desperfecto y/o de defensa jurídica”.



Plan de Alquiler con Garantía Especiales



El Plan de Alquiler con Garantía Especiales contempla que las personas beneficiarias serán personas físicas propietarias de inmuebles ubicados en el territorio de Castilla-La Mancha, que concierten un contrato de alquiler para vivienda habitual con fecha posterior a la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria de ayudas, siempre que la renta del contrato de arrendamiento de la vivienda no supere el límite establecido, en función de su antigüedad, superficie y ubicación que serán: 680 euros en la zona I; 550 euros en la zona II y 400 euros en la zona III.



La cuantía de la ayuda será igual al coste efectivo de la contratación del seguro (100 por cien del coste), con el límite máximo del cinco por ciento de la renta mensual máxima establecida multiplicada por doce, de tal manera que los arrendatarios de la zona I podrán disponer de un máximo de 408 euros para el contrato de este seguro, en la zona II un máximo de 330 euros; y en la zona III, 240 euros.



Se podrá presentar desde el 30 de diciembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2022 y la forma de presentación es exclusivamente de forma telemática en la sede electrónica de la Junta de Comunidades www.jccm.es, y accediendo directamente desde el portal web de vivienda. vivienda.castillalamancha.es/ayudas-y-subvenciones/programa-de-alquiler-con-garantias-especiales.



Según el estudio del mercado inmobiliario realizado por la Consejería de Fomento las zonas geográficas se dividen en Zona I constituida por Albacete, Guadalajara, Azuqueca de Henares, Horche, Yebes, Illescas, Seseña, Toledo y Valmojado.



La Zona II estaría constituida por Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Belinchón, Cuenca, Tarancón, Zarza de Tajo, Albares, Almoguera, Alovera, Cabanillas del Campo, Chiloeches, Marchamalo, Mondéjar, Pioz, Pozo de Guadalajara, Quer, Sigüenza, Torrejón del Rey, Valdeaveruelo, Valderachas, Villanueva de la Torre, Argés, Bargas, Borox, Burguillos de Toledo, Cabañas de la Sagra, Carranque, Casarrubios del Monte, Cedillo del Condado, Ciruelos, Cobisa, Esquivias, La Torre de Esteban Hambrán, Las Ventas de Retamosa, Lominchar, Magán, Méntrida, Mocejón, Nambroca, Noblejas, Numancia de la Sagra, Ocaña, Olias del Rey, Ontígola, Talavera de la Reina, Recas, Santa Cruz de la Zarza, Ugena, Villaluenga de la Sagra, Villarrubia de Santiago, Yeles, Yuncler, Yunclillos y Yepes.



Y la Zona III la constituye el resto de municipios de la región que no se adscriban en las zonas I y II.