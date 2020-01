Castilla-La Mancha presentará en Fitur su nuevo Plan Estratégico de Turismo

La Feria Internacional de Turismo de Madrid volverá a convertirse en una cita indispensable para el sector entre los días 22 y 26 de enero. Castilla-La Mancha tendrá una presencia destacada en Fitur, donde contará con un estand institucional de 1.370 metros cuadrados en el que expondrá todo el potencial de su oferta turística en colaboración con las cinco diputaciones provinciales, un hecho que la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado, al tiempo que avanzaba que el estand servirá de escenario para la presentación de las líneas de actuación del nuevo Plan Estratégico de Turismo del Gobierno regional. Todo, bajo una denominación que deja a las claras que la región ofrece mucho más que aquellos atractivos que la hacen de sobra conocida, y que se presentarán en la feria bajo el lema ‘Castilla-La Mancha…lo que no esperas’.



“Llegamos a un marco renovado con mucha fuerza después de los resultados del actual Plan Estratégico, que ha ayudado a crear en el sector cerca de 10.000 empleos, cumpliendo el objetivo marcado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page”, ha subrayado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha detallado que “uno de cada cuatro empleos del sector turístico que hay en la actualidad, cerca de 50.000, se han creado en los últimos cuatro años”, en el marco de un plan “que no es responsabilidad única del Gobierno regional, sino que se ha llevado a cabo de manera consensuada con el sector”. Ese nuevo Plan Estratégico 2020-2023 nace con el espíritu de alcanzar, al menos, “los mismos récords en materia de viajeros y pernoctaciones que se han alcanzado con el plan actual”.



Esa presentación de la nueva hoja de ruta del Ejecutivo autonómico en materia turística se realizará en un escenario con un afán continuista pero que llega con muchas novedades, empezando por una ligera ampliación del espacio expositivo, que pasa a ocupar 1.370 metros cuadrados, que vuelve a plasmar la arquitectura teatral de pasadas ediciones pero con un toque cinematográfico que pretende redundar en una de las actuaciones del Gobierno regional en materia turística, la de situar a la región como escenario de cine. En estos cinco espacios diferenciados se mantendrán algunos de los atractivos turísticos que ya identificaban los diferentes territorios de la región, que seguirán contando con un día señalado en el calendario de la feria.



El día 22, el primero de Fitur, será el día dedicado a la provincia de Cuenca, que en su espacio suma las Casas Colgadas de la capital a la representación del Castillo de Belmonte que ha protagonizado el espacio en otras ediciones, junto al guiño al turismo astronómico de la Serranía de Cuenca, fotografías del Museo Arqueológico y la arquitectura renacentista de San Clemente y una gráfica retroiluminada de El Hosquillo. El día 23 será el día de Albacete, que contará en su espacio con un corpóreo de las Torres de Alcaraz y una representación de la portada de entrada de la Feria de Albacete, además de la Iglesia de la Trinidad y la del Tardón y gráficas del Río Mundo, el Castillo de Yeste y Alcalá del Júcar. El día 24 es el día dedicado a la provincia de Toledo, que cuenta en su espacio con la Sinagoga de Santa María la Blanca y contará con un espectacular panel de cerámica talaverana de casi 7 metros cuadrados, además de piezas de El Puente del Arzobispo y gráficas retroiluminadas de Barrancas de Burujón y fotografías de la Sierra de San Vicente, Tembleque y un skyline de Toledo y la Catedral.



El sábado 25 de enero es el día de la provincia de Ciudad Real, que en su espacio está identificada de nuevo con los Molinos de Campo de Criptana y con la plaza Mayor de Almagro, a los que suma en esta edición una representación del Parque Minero de Almadén y gráficas de los dos Parques Nacionales, Las Tablas de Daimiel y Cabañeros, y las pinturas rupestres de Fuencaliente; y el día 26 será el día de Guadalajara, representado en esta edición con el Hayedo de la Tejera Negra y los Pueblos de la Arquitectura Negra, a los que se suman una gráfica retroiluminada de Sigüenza y un mural de más de 14 metros que hace referencia al Viaje a la Alcarria y los pueblos de la novela de Camilo José Cela, además de una gráfica del Alto Tajo.



El estand de Castilla-La Mancha en Fitur 2020 hará especial hincapié en los tres espacios Patrimonio de la Humanidad con los que cuenta la región, las ciudades de Cuenca y Toledo y el Parque Minero de Almadén, y resaltará también el reciente nombramiento del proceso de elaboración de la cerámica de Talavera y El Puente del Arzobispo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad; y contará también con espacios diferenciados para algunos de los elementos y atractivos que marcan la trayectoria turística reciente de la región, como el parque temático Puy du Fou o las Rutas del Vino.



El espacio de Castilla-La Mancha en Fitur se ha concebido para facilitar la estancia al visitante y hacer la más atractiva, y sobre todo para servir de punto de conexión con operadores turísticos y empresas especializadas del sector. En ese sentido, Patricia Franco ha adelantado que el Ejecutivo autonómico mantendrá contactos con touroperadores y empresas turísticas a lo largo de la feria para intensificar la promoción de la región, y se firmarán convenios con entidades especializadas, como Expedia o Typically Holidays, para potenciar su difusión como destino turístico. “En la pasada edición estimamos alrededor de 500 reuniones profesionales en nuestro estand y el objetivo es mejorar esa cifra para continuar promocionando la región”, ha dicho la consejera, que ha avanzado la celebración de una misión comercial inversa con representantes del sector turístico en países como México, Colombia, Japón o China que no sólo mantendrán reuniones de trabajo, sino que visitarán algunos de los principales destinos turísticos de la región.



Puesta de largo del Plan Estratégico de Gastronomía y demostraciones en vivo



Parte fundamental de la oferta turística de Castilla-La Mancha en su conjunto es su gastronomía en particular, un arte que tendrá un espacio destacado en la presencia regional en la feria. De hecho, Fitur 2020 servirá de marco para la presentación del Plan Estratégico de la Gastronomía que el Ejecutivo autonómico está elaborando de la mano con el sector hostelero regional, y cuyos inicios se han plasmado, por ejemplo, en la creación de una Mesa Regional de Expertos, tal y como ha recordado Patricia Franco. En el transcurso de la feria los visitantes podrán conocer las particularidades gastronómicas de las cinco provincias, gracias a la colaboración de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo, y degustar en vivo las tapas más significativas de todos los rincones de la región, viendo en directo su elaboración a través de showcooking que incorporan como novedad la presencia de una cámara cenital; además de catas comentadas de productos gracias a la colaboración de Eurotoques y las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas.



La línea continuista del estand que Castilla-La Mancha proyecta este año para resaltar su presencia en la Feria Internacional de Turismo no impide que ésta esté plagada de novedades. Una de ellas llega por delante incluso del programa de eventos y actos que se desarrollarán en el estand, y es la vestimenta de los informadores que atenderán a todos los visitantes del estand, y que lleva la firma del diseñador alcarreño Juan Carlos Pajares, que durante la presentación reconoció haber sumado a sus líneas más diferenciales los tonos granate y blanco. “Espero que los uniformes representen la idea de la región que he querido plasmar”, ha anticipado.



A partir de ahí, muchas nuevas experiencias con las que atrapar al visitante. Por ejemplo, aquellos que se pasen por el estand de Castilla-La Mancha en Fitur podrán interactuar con un robot humanoide que ofrece un recorrido en vídeo por la región y no dudará en hacerse fotos con los más pequeños; una divertida recreación de un imaginario viaje en una montaña rusa que recorre algunos de los grandes enclaves de la región, de la mano de la empresa Blacksystem; y un gran videowall de 8 metros de ancho por 3 de alto para dar la bienvenida al ‘viajero’ que haga escala en Fitur son algunas de las novedades de la cita.



El Ejecutivo reedita la guía Viajar con Niños e incluye nuevos destinos, entre ellos Pastrana



Aprovechando el escaparate de la Feria Internacional de Turismo, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a presentar la web Castilla-La Mancha 365 y va a reeditar actualizada su guía ‘Viajar con niños’, que incluye en esta edición seis nuevos destinos que elevan a 31 los existentes, entre los que se encuentran como novedades Recópolis, la Playa de Bolarque y Pastrana, cuyo Palacio Ducal ha sido el escenario para acoger la presentación de una cita que también ampliará su presencia en las redes sociales, a través de las etiquetas #enunlugardetuvida, #loquenoesperas y #clmfitur2020.



En la presentación del proyecto regional para la Feria Internacional de Turismo de Madrid, la tercera que se celebra de manera itinerante, estuvieron presentes también el alcalde de Pastrana, Luis Fernando Abril, que ha agradecido al Gobierno regional que eligiera su localidad para acoger esta puesta de largo y mostrar así que Pastrana “tiene mucho que ofrecer”; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, quien ha ofrecido el esfuerzo de su administración para seguir sumando en la proyección turística de la región; y Juan Luis Pajares, presidente de la Asociación de Hostelería de Guadalajara, que ha reivindicado la gastronomía como un elemento fundamental de la oferta turística regional.



Fitur será la primera de las cinco citas nacionales del sector turístico en las que el Ejecutivo autonómico y las diputaciones tendrán presencia este año, tal y como ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, que ha detallado que esta labor de promoción del territorio también tendrá reflejo con la participación de la región en las ferias de Barcelona, Bilbao, Jaén y Valladolid en territorio nacional, y una sexta que llevará la oferta turística castellano-manchega a la vecina Portugal.