Castilla-La Mancha presentará mañana 70 propuestas que sirvan de pauta en el pacto de recuperación

Así lo ha avanzado hoy a medio día el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page en la comparecencia de prensa que viene siendo habitual los domingos tras la reunión telemática de todos los presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



“Me duelen los fallecidos y la soledad cuando se despide a un ser querido” ha dicho al tiempo que ha lamentado que “muchos” frivolicen con este asunto y ha matizado que “los que gobernamos no vemos aquí un arma arrojadiza para ganar un voto”. Asímismo, ha garantizado que “las secuelas de esta enfermedad no nos pueden llevar a arañar votos” y ha subrayado, “yo no voy a entrar en ese juego”.



Personal sanitario

Centrado en las actuaciones que el Ejecutivo que preside está llevando a cabo, Emiliano García-Paga ha agradecido una vez más el trabajo de todos los que están en “primera línea”. Precisamente, en alusión al personal sanitario contratado con motivo de la pandemia, el presidente ha avanzado que desde la Administración regional se va a arbitrar una solución para seguir contando con ellos y con ellas en el futuro.



También en clave sanitaria, Emiliano García-Page ha hecho llegar hoy al presidente del Gobierno de España la necesidad de avanzar en un sistema de financiación sanitario que disponga de unas bases garantistas y fiables. A este respecto, ha reconocido la situación de las residencias de mayores y la importancia de retomar una exhaustiva revisión de su actual situación sanitaria.



Fidelidad al Gobierno de España

Del mismo modo ha explicado que en Castilla-La Mancha se ha mantenido desde el primer momento “la unidad de acción con el Gobierno de España” y ha considerado que “es determinante que en España hagamos todos causa común del virus y de su gestión”.



Así ha reiterado que el Ejecutivo regional está siendo “leal” al Gobierno del Estado, lo que “nos ha llevado”, ha dicho, a ser una de las comunidades autónomas del país con más y certeras estadísticas, “evitando así autoengaños” y apuntalando la franqueza como sinónimo de limpieza.



Reconocimiento al profesorado

Y en alusión a la fidelidad al Gobierno central ha lamentado las posturas encontradas entre algunas comunidades autónomas respecto a la clausura del curso escolar. A este respecto ha pedido un mismo procedimiento en las evaluaciones, dejando a un lado privilegios para unos o aprobados generales para quien no lo merezca, y ha destacado que en esta región todo el profesorado ha trabajado mucho, por lo que en “Castilla-La Mancha no se va a recuperar el curso en junio” ha confirmado el presidente regional, que sí se ha mostrado de acuerdo con las pruebas presenciales de la EVAU.



“No podemos penalizar a los chicos y chicas con una prueba tan dura como esta que les ha tocado vivir”, ha añadido a su argumento.



Empleo y generación de riqueza

La generación de riqueza y de empleo es otra de las grandes preocupaciones del presidente de Castilla-La Mancha, quien ha abogado por hacer planes de reinversión económica en la región. Como muestra, y con la finalidad de dar un empujón al sector turístico, ha dicho que el Gobierno regional va a fomentar y financiar que los Programas de Turismo Social se lleven a cabo en Castilla-La Mancha. Del mismo modo, se va a proceder con los viajes escolares para que los estudiantes de la comunidad autónoma, conozcan todos los rincones de la región.



“Les pido ayuda, propuestas e iniciativas que nos ayuden a sacar adelante a colectivos concretos” ha manifestado al tiempo que ha reconocido huir de discursos ilusionistas, pero sí que ha mostrado plena confianza en las posibilidades de recuperación de esta tierra y de su gente. “Fácil no va a ser, pero esta crisis no se va a cebar en los recursos públicos” ha matizado.



En este orden de cosas ha garantizado que todas las actuaciones del Gobierno regional, una vez superada la crisis sanitaria, se van a centrar en facilitar el empleo de trabajadores por cuenta ajena.



De ahí que el Gobierno regional se ha propuesto la movilización de más de 100.000 empleos por vía directa e indirecta ayudando a autónomos y empresarios, doblando las partidas para el Plan de Empleo con las distintas administraciones “porque tenemos que engancharnos a la rueda económica y ser productivo”.



“De esta crisis España debe salir más igualitaria y converger de manera social y económica”, ha manifestado García-Page que también se ha mostrado convencido de que este es el momento para la confianza.