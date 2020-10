Castilla-La Mancha registra 34 fallecidos por COVID-19 desde el viernes

Castilla-La Mancha ha registrado 34 fallecidos desde el viernes, último día en que la Consejería de Sanidad ha aportado datos sobre la pandemia, porque sin ningún tipo de explicación ni de aviso, la Consejería de Sanidad, no solo no ha dado los datos durante el fin de semana, sino que tampoco los aportaba ayer lunes, siendo junto a la Comunidad de Madrid, la única comunidad que "se ha tomado puente", con los datos de la pandemia.

Así lo confirmaba hoy en rueda de prensa el director de Salud Pública, Juan Camacho, cuando en rueda de prensa presentaba la campaña anual de vacunación sobre la gripe. Si advertía el director de salud que los datos del fin de semana habían sido comunicados ayer al Ministerio de Sanidad, aunque como ocurre siempre, esos datos no coinciden para nada con los que da la Junta.

Así el Ministerio de Sanidad señalaba ayer en su comunicado que en Castilla-La Mancha había habido 33 fallecimientos por covid-19 en los últimos 7 días, pero tomando el único dato que avanzaba hoy Juan Camacho, y los adelantados durante la semana pasada por la Junta, salen 69 fallecidos en los últimos días. No obstante los 34 fallecidos que hoy confirma la Junta, son 4 fallecidos más que entre el fin de semana y el martes de la semana pasada, que son los 4 días equivalentes a comparar.

El Ministerio de Sanidad sumaba ayer lunes para Castilla-la Mancha 1.029 nuevos casos desde el viernes, pero al mismo tiempo advertía por ejemplo que los datos sobre hospitalizaciones y situación asistencial no estaban actualizados desde el 10 de octubre.

Lo cierto es que la comparativa de datos que aparecen en la web de la Junta, con los que ofrece el Ministero de Sanidad cada vez plantea más incógnitas sin explicación. Guadaqué ha comparado los datos notificados por Castilla-La Mancha a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), que ofrece el Ministerio, en el acumulado por provincias, con los que ofrecía la Junta hasta la fecha del 8 de octubre y no solo se trata de que falten de sumar datos, por retraso, es que en algunas provincias faltan y en otras sobran, y no hablamos de 1 o 10 casos, sino de cifras abultadas. Y no es cuestión de que no coincida en las últimas fechas, por la profesionalidad de los datos hasta que se consolidan, no coinciden desde el inicio de la pandemia.

Esta es la tabla comparativa entre los datos sobre el acumulado de casos que ofrece el Ministerio y los que ofrece la Junta.

El director de Salud Pública, Juan Camacho, precisamente hablaba hoy en su rueda de prensa sobre el problema de consolidación de datos, y reconocía un retraso de hasta 8 días, para consolidar los datos, pero se refería a las tablas que ofrecen de los datos por Municipios de más de 500 habitantes, por resultados de PCR que llegan desde otros sistemas que no son el de Salud Pública, así como por PCR realizados al filo de cierre de la semana, cuyos resultados tardan en llegar dos días. Sin embargo, Camacho no explicaba porque estas actualizaciones no se repercuten en el acumulado general que está sirviendo la Junta.

Para conocer los datos detallados de la Junta desde el viernes, habrá que esperar a la nota de esta tarde, donde esperemos hagan la diferenciación del puente, para poder hacer el balance semanal.