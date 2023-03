Castilla-La Mancha se personará en los recursos al Plan Hidrológico del Tajo

"Ayer mismo la Generalitat de la Comunidad Valenciana anunció, y lo hará también Murcia, no sé si lo hará Madrid, que van a recurrir el plan sobre el trasvase Tajo-Segura", ha señalado el presidente autonómico durante la presentación de la II Jornada 'Castilla-La Mancha, tierra de futuro' en Talavera de la Reina (Toledo), añadiendo que en respuesta ha convocado "un Consejo extraordinario de Gobierno".

El presidente castellanomanchego ha adelantado que Castilla-La Mancha establecerá una posición dura ante los recursos judiciales, y ha señalado que "si en el levante español piensan que pueden echar atrás un acuerdo tan respetuoso con las sentencias del Supremo, con las directivas europeas y con el cambio climático", la Junta se verá obligada a "a exigir el 100% de lo que han establecido los tribunales".

García-Page ha señalado que, tras 15 años de conflicto por el agua y reivindicación, se han conseguido "cuatro sentencias históricas para defender que, nuestro agua también sea nuestro".

"Lo que no vamos a tolerar es que, después de haber sido generosos, encima intenten parar los pasos que acabamos de conseguir", ha añadido.

El líder del Ejecutivo castellanomanchego ha criticado la posición de la Comunidad de Madrid, afirmando que "se está planteando recurrir el plan aprobado sobre el trasvase básicamente con el argumento encubierto de que están molestos con que el Alberche crezca en regadíos".

El presidente autonómico ha calificado dicho planteamiento como "absurdo" y lo ha comparado con un hipotético rechazo a dirigir la energía eléctrica generada en Castilla-La Mancha a la Comunidad de Madrid.

Además, ha denunciado la actitud de la oposición política regional ante los conflictos en torno al Tajo-Segura, asegurando que "no solo me han insultado los regantes de Murcia, a mí me han insultado militantes del PP de aquí de esta tierra llamándome cateto por hablar del agua".

Finalmente, ha reiterado la necesidad de mantener una defensa de los caudales de agua en la región. "Hay que defender esto", ha declarado.

"NO VAMOS A PARAR EN LA DEFENSA DE NUESTRO RÍO"

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, en la rueda de prensa para detallar los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno, ha sido clara al indicar que "no vamos a parar en la defensa de nuestro río y de los intereses de Castilla-La Mancha", y en este contexto se enmarca el Consejo de Gobierno extraordinario que se celebrará este jueves.

En este sentido ha explicado que "las reglas del trasvase Tajo-Segura siempre fueron injustas con esta tierra", unas reglas de juego que ahora "han cambiado definitivamente" como consecuencia del cambio climático, de que hay menos agua y de las dinámicas hacia la búsqueda de una mayor eficiencia y del aprovechamiento de otros recursos.

En cualquier caso, y a preguntas de los medios de comunicación, Blanca Fernández ha advertido que "si hubiera un cambio de gobierno a nivel estatal sí contemplamos un cambio de política hídrica" a tenor de que sería un acuerdo de PP con Vox, y esta última formación "niega el cambio climático, dice que el trasvase Tajo-Segura tiene que permanecer en el tiempo y el PP no se compromete nunca".

Para finalizar, y en relación "al mantra sobra agua y faltan infraestructuras que escuchamos en los últimos días", Blanca Fernández ha puesto "negro sobre blanco" al detallar que la región ha recaudado 20 millones de euros por las indemnizaciones del trasvase Tajo Segura y ha invertido 400 millones en la presente legislatura: 76 millones en depuración, 40 millones en los pueblos ribereños y más de 260 millones en regadío, "de manera que quien propone que invirtamos 20 millones en infraestructuras hídricas está proponiendo que recortemos lo que estamos haciendo, ya que invertimos 20 veces más".

"Es importante señalarlo en un día como hoy en el que fuerzas políticas como PP y Vox hace mucha demagogia como si los recursos del río Tajo fueran infinitos y dieran respuesta a todos los problemas de agua que tiene el Levante, y no es así".